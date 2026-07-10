درخشش کین و بلینگام، درد و رنج رایس؛ نگرانی بزرگ انگلیس
در حالی که هری کین و جود بلینگام با آمادگی بالا به مهرههای کلیدی انگلیس در جام جهانی تبدیل شدهاند، دکلان رایس با درد و فشار ناشی از فصل فشرده لیگ برتر دستوپنجه نرم میکند؛ وضعیتی که بار دیگر برنامه سنگین فوتبال انگلیس را زیر سؤال برده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در جام جهانی شاهد درخشش خیرهکننده هری کین و جود بلینگام بوده، اما در سوی دیگر، وضعیت دکلان رایس نگرانیهایی را برای کادر فنی ایجاد کرده است. هافبک آرسنال با دردهای عصبی در ناحیه کمر و مشکل همسترینگ وارد رقابتها شده و هنوز نتوانسته به آمادگی کامل برسد.
رایس در هفتههای اخیر به دلیل این مشکلات بدنی، بخشی از تمرینات و مسابقات را با محدودیت پشت سر گذاشته و فشار فصل گذشته لیگ برتر تأثیر خود را روی شرایط جسمانی او نشان داده است. این در حالی است که کین و بلینگام پس از سپری کردن فصل باشگاهی در آلمان و اسپانیا، با فشار کمتری نسبت به بازیکنان لیگ برتر وارد جام جهانی شدهاند.
هری کین در بوندسلیگا نسبت به دوران حضورش در لیگ برتر، دقایق کمتری بازی کرده و همین موضوع به او کمک کرده تا در این مقطع از فصل با طراوت بیشتری برای انگلیس به میدان برود. جود بلینگام نیز در اسپانیا با شرایطی متفاوت از فشردگی فوتبال انگلیس روبهرو بوده و حالا یکی از آمادهترین بازیکنان سهشیرها محسوب میشود.
در مقابل، رایس پس از یک فصل سنگین با آرسنال، با بدنی فرسودهتر به اردوی تیم ملی رسیده است؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان، نشانهای از فشار بیش از اندازه لیگ برتر بر بازیکنان ملیپوش انگلیس است.