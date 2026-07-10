خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقابل سرنوشت‌ساز دو ستاره آرسنال در نبرد انگلیس و نروژ

تقابل سرنوشت‌ساز دو ستاره آرسنال در نبرد انگلیس و نروژ
کد خبر : 1810990
لینک کوتاه کپی شد.

دکلان رایس و مارتین اودگارد، دو چهره کلیدی آرسنال، در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ جدالی که می‌تواند مسیر انگلیس و نروژ را به سوی نیمه‌نهایی مشخص کند.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس انگلیس و نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، برای هواداران آرسنال رنگ‌وبوی ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که دو بازیکن مهم این تیم، دکلان رایس و مارتین اودگارد، این‌بار نه در کنار هم، بلکه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

رایس و اودگارد که در موفقیت‌های فصل گذشته آرسنال نقش مهمی داشتند، حالا با پیراهن تیم‌های ملی خود به دنبال اثبات توانایی‌هایشان در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان هستند. رایس به عنوان یکی از رهبران انگلیس و اودگارد به عنوان کاپیتان نروژ، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت این مسابقه خواهند داشت.

دکلان رایس، نایب‌کاپیتان تیم ملی انگلیس، در بازی‌های اخیر نشان داده بازیکنی پرانرژی، جنگنده و قابل اعتماد است. او در دیدار دشوار برابر مکزیک، با وجود آسیب‌دیدگی، مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام داد و یکی از مهره‌های مهم تیمش در مسیر صعود بود.

در سوی دیگر، مارتین اودگارد از سال ۲۰۲۱ بازوبند کاپیتانی نروژ را بر بازو دارد و به عنوان رهبر فنی و روحی این تیم شناخته می‌شود. او در مسیر تاریخی نروژ در جام جهانی، نقشی پررنگ داشته و حالا باید برابر یکی از نزدیک‌ترین هم‌تیمی‌های باشگاهی خود قرار بگیرد.

اودگارد درباره رایس گفته است: «او همیشه برای تیمش می‌جنگد و انرژی زیادی به زمین می‌آورد.»

این مسابقه فقط نبرد دو تیم برای رسیدن به نیمه‌نهایی نیست؛ بلکه تقابل دو سبک متفاوت رهبری در میانه میدان است. رایس با قدرت فیزیکی، دوندگی و جنگندگی شناخته می‌شود و اودگارد با خلاقیت، آرامش و توانایی هدایت بازی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی