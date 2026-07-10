به گزارش ایلنا، دیدار حساس انگلیس و نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، برای هواداران آرسنال رنگ‌وبوی ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که دو بازیکن مهم این تیم، دکلان رایس و مارتین اودگارد، این‌بار نه در کنار هم، بلکه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

رایس و اودگارد که در موفقیت‌های فصل گذشته آرسنال نقش مهمی داشتند، حالا با پیراهن تیم‌های ملی خود به دنبال اثبات توانایی‌هایشان در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان هستند. رایس به عنوان یکی از رهبران انگلیس و اودگارد به عنوان کاپیتان نروژ، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت این مسابقه خواهند داشت.

دکلان رایس، نایب‌کاپیتان تیم ملی انگلیس، در بازی‌های اخیر نشان داده بازیکنی پرانرژی، جنگنده و قابل اعتماد است. او در دیدار دشوار برابر مکزیک، با وجود آسیب‌دیدگی، مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام داد و یکی از مهره‌های مهم تیمش در مسیر صعود بود.

در سوی دیگر، مارتین اودگارد از سال ۲۰۲۱ بازوبند کاپیتانی نروژ را بر بازو دارد و به عنوان رهبر فنی و روحی این تیم شناخته می‌شود. او در مسیر تاریخی نروژ در جام جهانی، نقشی پررنگ داشته و حالا باید برابر یکی از نزدیک‌ترین هم‌تیمی‌های باشگاهی خود قرار بگیرد.

اودگارد درباره رایس گفته است: «او همیشه برای تیمش می‌جنگد و انرژی زیادی به زمین می‌آورد.»

این مسابقه فقط نبرد دو تیم برای رسیدن به نیمه‌نهایی نیست؛ بلکه تقابل دو سبک متفاوت رهبری در میانه میدان است. رایس با قدرت فیزیکی، دوندگی و جنگندگی شناخته می‌شود و اودگارد با خلاقیت، آرامش و توانایی هدایت بازی.

انتهای پیام/