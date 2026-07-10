به گزارش ایلنا، آینده برونو گیمارش در نیوکاسل به یکی از پرونده‌های مهم نقل‌وانتقالات فوتبال انگلیس تبدیل شده است. این باشگاه در حالی با محدودیت‌های مالی و تغییرات گسترده در ترکیب خود مواجه است که علاقه آرسنال به جذب هافبک برزیلی، وضعیت او را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

گیمارش که در ژانویه ۲۰۲۲ با مبلغ ۳۵ میلیون پوند از لیون به نیوکاسل پیوست، خیلی زود به یکی از بازیکنان کلیدی این تیم تبدیل شد و نقش مهمی در پیشرفت فنی تیم ادی هاو ایفا کرد. با این حال، شرایط فعلی باشگاه باعث شده آینده او در سنت‌جیمز پارک نامشخص باشد.

در اکتبر ۲۰۲۳، نیوکاسل با گیمارش قرارداد جدیدی به مدت پنج سال امضا کرد؛ قراردادی که شامل بند آزادسازی موقت ۱۰۰ میلیون پوندی بود. با وجود این، نبود پیشنهادهای جدی در مقاطع گذشته و فشارهای مالی فعلی، باشگاه را در موقعیتی قرار داده که باید درباره یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خود تصمیم بگیرد.

نیوکاسل پیش از این نیز برای ایجاد تعادل مالی، بازیکنانی مانند یانکوبا مینته را با مبلغ ۳۰ میلیون پوند به برایتون و الیوت اندرسون را با ۳۵ میلیون پوند به ناتینگهام فارست فروخته بود؛ تصمیم‌هایی که حالا با توجه به پیشرفت این بازیکنان، بیش از گذشته مورد بحث قرار گرفته است.

در کنار مسائل مالی، وضعیت اقتصادی ناشی از تحولات خاورمیانه و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری نیز فشار بیشتری بر نیوکاسل وارد کرده است. هواداران این تیم از کندی روند توسعه زیرساخت‌ها، از جمله زمین تمرین و ورزشگاه جدید، ناامید شده‌اند و انتظار دارند باشگاه مسیر روشنی برای آینده ترسیم کند.

در چنین شرایطی، فروش احتمالی گیمارش می‌تواند منابع مالی قابل توجهی برای نیوکاسل فراهم کند، اما از سوی دیگر، جدایی او ممکن است تعادل و تجربه خط میانی تیم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه در دوره‌ای که باشگاه تلاش دارد با تکیه بر بازیکنان جوان، ترکیب خود را بازسازی کند.

ادی هاو همچنان امیدوار است گیمارش را به عنوان یکی از رهبران تیم حفظ کند و در کنار رشد بازیکنان جوان، نیوکاسل را در مسیر رقابت نگه دارد. با این حال، آینده این هافبک برزیلی تا حد زیادی به تصمیم آرسنال، شرایط بازار و توان مالی نیوکاسل در ادامه تابستان بستگی خواهد داشت.

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