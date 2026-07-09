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پاسخ تند خورخه ماکری به شهردار نیویورک با جمله معروف مسی

پاسخ تند خورخه ماکری به شهردار نیویورک با جمله معروف مسی
کد خبر : 1810988
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خورخه ماکری، شهردار بوئنوس‌آیرس، در مراسم روز استقلال آرژانتین به انتقاد زهران ممدانی از داوری دیدار آرژانتین و مصر واکنش نشان داد و با استفاده از جمله معروف لیونل مسی، از تیم ملی کشورش دفاع کرد.

به گزارش ایلنا، خورخه ماکری در جریان مراسم برافراشتن پرچم در میدان مایو، به اظهارات زهران ممدانی، شهردار نیویورک، پاسخ داد؛ کسی که پس از دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مدعی شده بود تیم ملی مصر در این مسابقه از تصمیمات داوری و VAR آسیب دیده است.

ماکری در واکنش به این اظهارات گفت: «به شهردار نیویورک می‌گویم که با تیم ملی آرژانتین کاری نداشته باشد؛ با بچه‌ها نه! وقتی این را خواندم، واقعاً دلم خواست مثل مسی جوابش را بدهم: برو اون‌طرف، احمق! ممدانی کسی است که نمی‌فهمد در دنیا چه می‌گذرد.»

این جنجال پس از دیداری شکل گرفت که در آن مصر تا دقیقه ۷۸ با نتیجه ۲ بر صفر از آرژانتین پیش بود، اما آلبی‌سلسته با یک بازگشت دراماتیک موفق شد بازی را ۳ بر ۲ به سود خود پایان دهد و راهی مرحله بعدی جام جهانی شود.

ممدانی پیش از این به جمع منتقدان داوری مسابقه پیوسته و از تصمیمات داور و VAR علیه مصر انتقاد کرده بود؛ موضوعی که در آرژانتین با واکنش‌های زیادی همراه شد و حالا شهردار بوئنوس‌آیرس نیز با لحنی تند و کنایه‌آمیز به آن پاسخ داده است.

جمله معروف «برو اون‌طرف، احمق» که لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۲ بر زبان آورد، این بار نه در زمین فوتبال، بلکه در یک جدل سیاسی و فوتبالی دوباره مطرح شد؛ جدلی که نشان می‌دهد حواشی پیروزی آرژانتین مقابل مصر هنوز ادامه دارد.

 

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