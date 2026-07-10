زخم کهنه اسپانیا در آمریکا؛ خاطره تلخ بینی شکسته لوئیس انریکه
سیودو سال پس از شکست جنجالی اسپانیا برابر ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۴، تصویر لوئیس انریکه با بینی شکسته همچنان یکی از تلخترین خاطرات فوتبال اسپانیا محسوب میشود؛ صحنهای که به نمادی از ناکامی و بیعدالتی برای لاروخا تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۱۹۹۴ با شکست ۲ بر یک برابر ایتالیا از دور رقابتها کنار رفت؛ مسابقهای که با یک تصمیم جنجالی داوری در دقایق پایانی و مصدومیت شدید لوئیس انریکه در حافظه فوتبال اسپانیا باقی مانده است.
در آن مسابقه، اسپانیا در لحظات پایانی فرصت داشت بازی را تغییر دهد، اما داور صحنه خطا روی لوئیس انریکه را نادیده گرفت؛ صحنهای که بسیاری در اسپانیا آن را یک پنالتی واضح میدانستند. تصویر لوئیس انریکه با بینی شکسته و چهرهای عصبانی، بعدها به یکی از نمادهای ناکامیهای تاریخی فوتبال اسپانیا تبدیل شد.
خاویر کلمنته، سرمربی وقت تیم ملی اسپانیا، سالها بعد و در مصاحبهای در سال ۲۰۲۲ درباره آن مسابقه گفت: «این یک دزدی داوری بود و کاملاً برنامهریزی شده بود. ایتالیا باید در این بازی پیروز میشد.»
او همچنین به فضای ورزشگاه و حضور پرشمار هواداران ایتالیایی اشاره کرد و افزود: «این موضوع باعث میشد که حذف ایتالیا دشوار باشد.»
آندونی زوبیزارتا، دروازهبان آن زمان تیم ملی اسپانیا، نیز آن صحنه را کاملاً روشن میداند و گفته است: «این یک اقدام فیزیکی بود که تأثیر واضحی بر لوئیس داشت. ما همه متعجب بودیم که داور این صحنه را ندید.»
آبلاردو فرناندس، یکی دیگر از بازیکنان آن تیم، نیز با مرور آن مسابقه تأکید کرده بود اسپانیا احساس میکرد از ایتالیا برتر بوده و در صورت صعود به نیمهنهایی، شانس بزرگی برای رسیدن به فینال داشت. او گفت: «ما احساس میکردیم که دزدیده شدهایم و این یک حس عمیق از بیعدالتی بود.»
لوئیس انریکه نیز سالها بعد درباره آن اتفاق گفت: «این بخشی از تاریخ فوتبال ماست و من مطمئنم که هر دوی ما ترجیح میدادیم اوضاع متفاوت باشد.»
حالا سیودو سال پس از آن شب تلخ، اسپانیا بار دیگر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی و در خاک آمریکا قرار دارد؛ جایی که لاروخا امیدوار است این بار خاطرهای متفاوت از گذشته بسازد و زخم قدیمی ۱۹۹۴ را پشت سر بگذارد.