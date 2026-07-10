استراتژی ویژه آرژانتین برای مسی؛ قهرمانی با کمترین دوندگی سریع
تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با رویکردی متفاوت نسبت به سایر مدعیان پیش میرود؛ تیمی که برای حفظ اثرگذاری لیونل مسی، از دوندگیهای پرسرعت و فشار فیزیکی بالا فاصله گرفته و بازی خود را بر کنترل، مدیریت انرژی و حضور مداوم کاپیتانش بنا کرده است.
به گزارش ایلنا، آرژانتین در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، دومین تیم با کمترین میزان دوندگی در سرعتهای بالا و مسافت طیشده با شدت زیاد محسوب میشود. این آمار در حالی ثبت شده که تیم لیونل اسکالونی تمام پنج مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و در کنار فرانسه، تنها تیمی است که تا این مرحله همه حریفانش را شکست داده است.
آرژانتینیها در هر مسابقه مسافت کمتری نسبت به حریفان خود طی کردهاند؛ اختلافی که در بازیهای مختلف بین ۶۱۵ تا ۵۵۰۰ متر بوده است. با وجود این، آلبیسلسته توانسته تمام مسابقات خود را با موفقیت به پایان برساند و نشان دهد که کاهش دوندگی الزاماً به معنای کاهش کیفیت یا ضعف در عملکرد نیست.
این رویکرد بیش از هر چیز برای حفظ تعادل تیم و فراهم کردن شرایط بهتر برای لیونل مسی طراحی شده است. آرژانتین بازی خود را به شکلی تنظیم کرده که کاپیتانش بتواند در تمام دقایق مسابقه در زمین بماند و در لحظات تعیینکننده، اثرگذاری خود را حفظ کند.
تنها در دیدار برابر الجزایر، آرژانتین مالکیت توپ بیشتری نسبت به حریف داشت و در بازی مقابل کیپورد نیز نسبت به حریف خود مسافت بیشتری را در سرعتهای بالا طی کرد. با این حال، روند کلی تیم نشان میدهد که اسکالونی ترجیح داده ساختار بازی تیمش را بر کنترل، تجربه و مدیریت ریتم مسابقه بنا کند.
مقایسه آمار آرژانتین با دیگر تیمهای راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی نیز تفاوت رویکرد این تیم را نشان میدهد. مراکش به طور میانگین در هر دقیقه ۳۳ درصد بیشتر از آرژانتین در سرعتهای بالا دویده، نروژ و بلژیک ۳۲ درصد و انگلیس نیز ۳۰ درصد بیشتر از آلبیسلسته دوندگی پرفشار داشتهاند.
با این حال، آرژانتین ثابت کرده که در فوتبال مدرن، موفقیت تنها به میزان دوندگی و سرعت وابسته نیست. تیم اسکالونی با تکیه بر مدیریت انرژی، تجربه بازیکنان و نقش محوری مسی، مسیری متفاوت اما مؤثر را در جام جهانی دنبال میکند.