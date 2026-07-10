رکوردهای عجیب جام جهانی؛ امباپه با سرعت بولت و تیلمانس با یکونیم ماراتن
کیلیان امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر نقشآفرینی در صعود فرانسه به یکچهارم نهایی، با ثبت بالاترین سرعت این رقابتها خبرساز شده؛ در حالی که یوری تیلمانس، هافبک بلژیک، با میزان دوندگی خود رکوردی جالب توجه به جا گذاشته است.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در جریان رقابتهای جام جهانی بار دیگر نشان داد چرا یکی از خطرناکترین بازیکنان فوتبال جهان محسوب میشود. کاپیتان تیم ملی فرانسه در این مسابقات به سرعت ۳۷.۶ کیلومتر در ساعت رسید؛ رکوردی که تا این مرحله سریعترین سرعت ثبتشده در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.
براساس دادههای منتشرشده، سرعت امباپه معادل طی کردن ۱۰۰ متر در حدود ۱۰.۹ ثانیه است؛ عددی که تنها حدود یکونیم ثانیه با رکورد تاریخی یوسین بولت در دوی ۱۰۰ متر فاصله دارد. هرچند این مقایسه در شرایط کاملاً متفاوتی انجام میشود و امباپه چنین مسافتی را به شکل کامل و پیوسته در زمین فوتبال طی نکرده، اما ثبت این سرعت همچنان یکی از رکوردهای چشمگیر جام به شمار میرود.
در بخش دوندگی نیز نام یوری تیلمانس، هافبک تیم ملی بلژیک، مورد توجه قرار گرفته است. او در جریان مسابقات این دوره مجموعاً ۶۱.۸ کیلومتر دویده؛ مسافتی نزدیک به یکونیم ماراتن که نشاندهنده نقش پررنگ او در ساختار تیمی بلژیک است.
یکی دیگر از رکوردهای جالب این جام به پاپ گیه، بازیکن تیم ملی سنگال، تعلق دارد. شوت او در دیدار برابر عراق با سرعت ۱۳۱.۹ کیلومتر در ساعت ثبت شد و عنوان سریعترین شوت به سمت دروازه در این دوره از جام جهانی را به خود اختصاص داد.
این شوت سهمی در پیروزی ۵ بر صفر سنگال مقابل عراق داشت و سرعت آن حتی از حد مجاز سرعت در بسیاری از بزرگراهها نیز بیشتر بود؛ آماری که مجموعه رکوردهای خاص جام جهانی ۲۰۲۶ را جذابتر کرده است.