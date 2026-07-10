گوردون: همیشه کنجکاو بودم ببینم چه بازیکنی میتوانم بشوم
آنتونی گوردون، وینگر تیم ملی انگلیس، پیش از دیدار حساس برابر نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، از مسیر رشد شخصی، تجربههای دشوار و تأثیر توماس توخل بر ذهنیت بازیکنان این تیم صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، آنتونی گوردون که بهتازگی با انتقالی ۶۰.۷ میلیون پوندی از نیوکاسل به بارسلونا پیوسته، حالا یکی از چهرههای مهم تیم ملی انگلیس در مسیر جام جهانی محسوب میشود؛ بازیکنی که با روحیه رقابتی بالا و توانایی تبدیل فشارها به انگیزه، جایگاه ویژهای در ترکیب توماس توخل پیدا کرده است.
گوردون در آستانه دیدار مرحله یکچهارم نهایی برابر نروژ در میامی، درباره انگیزههای شخصی خود گفت: «همیشه خیلی کنجکاو بودم ببینم چه کسی میتوانم بشوم.»
او در جریان پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس برابر مکزیک در ورزشگاه آزتکا نقش مهمی داشت و با ارسال دو پاس گل برای هری کین، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیمش بود. گوردون در یادآوری آن مسابقه گفت مربی مکزیک به او توهین کرده بود، اما او این رفتار را بهنوعی نشانه احترام و توجه به عملکردش دانسته است.
این وینگر جوان همچنین به تجربه دشوار خود در یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد و گفت: «نمیتوانم دروغ بگویم، میخواستم شماره ۱۱ را بپوشم، اما وقتی شماره ۱۸ را گرفتم، فکر کردم این فرصت خوبی است تا اشتباهاتم را جبران کنم.»
گوردون درباره شروع خود در جام جهانی نیز اظهار داشت: «در بازی اول مقابل کرواسی به سختی توپ را لمس کردم، اما وقتی در بازی مقابل کنگو به میدان آمدم، دو پاس گل دادم و احساس کردم که به فرم ایدهآلم برگشتهام.»
او در ادامه از ریشههای خود در لیورپول صحبت کرد و افزود: «من از یک خانواده معمولی و در مناطق فقیر بزرگ شدم. این تجربیات شخصیت قویای به من داد و انگیزهای برای بهتر شدن.»
گوردون همچنین درباره شرایط سخت سفر به مکزیک و تأثیر ارتفاع بر بدن بازیکنان گفت: «احساس کردم که در ابتدا با مشکل خواب مواجه شدم، اما بعد از چند روز استراحت، حالا احساس خوبی دارم.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش، توماس توخل را مربیای با تأثیر ذهنی و روحی ویژه توصیف کرد و گفت سرمربی تیم ملی انگلیس تلاش میکند بازیکنان را از فشارهای بیرونی دور نگه دارد و تمرکز آنها را روی هدف نهایی حفظ کند.
گوردون در پایان تأکید کرد: «ما باید بر روی نحوه بازی و تمرین تمرکز کنیم و از فکر کردن به نتایج و مدالها دوری کنیم.»