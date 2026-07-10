اعتراف رونالدو درباره چهره محبوب رختکن یوونتوس

به گزارش ایلنا، در برنامه «آپری‌مرکاتو» که به بررسی آخرین اخبار نقل‌وانتقالات فوتبال ایتالیا اختصاص دارد، موضوعات مختلفی از جمله وضعیت نیمکت تیم ملی ایتالیا، تحرکات باشگاه‌های سری‌آ و همچنین خاطرات رونالدو از دوران حضورش در یوونتوس مورد بحث قرار گرفت.

نیکولو شیرا، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، در ابتدای این برنامه به تأخیر در انتخاب مدیر فنی و سرمربی تیم ملی ایتالیا اشاره کرد و گفت: «انتظار داشتم مالاگو پس از انتخابات فدراسیون فوتبال ایتالیا این موضوع را اعلام کند، اما دو هفته گذشته و هنوز خبری نیست.»

در ادامه برنامه، شیرا به نقل‌وانتقالات باشگاه‌های ایتالیایی پرداخت و از خرید جدید فیورنتینا خبر داد. این باشگاه برای جذب آتا از اودینزه، ۲۵ میلیون یورو به علاوه ۵ میلیون یورو پاداش پرداخت کرده و قصد دارد ترکیب خود را برای حضور در رقابت‌های اروپایی تقویت کند.

در بخش دیگری از اخبار نقل‌وانتقالات، اینتر برای جذب خالد علیلی، بازیکن جوان و آینده‌دار، به توافق رسیده است. این انتقال با مبلغ ۲۸ میلیون یورو انجام می‌شود و این بازیکن می‌تواند یکی از گزینه‌های آینده‌دار نراتزوری در سمت راست خط دفاعی باشد؛ جایی که نام او به عنوان جانشینی احتمالی برای دنزل دومفریس مطرح شده است.

همچنین کومو نیز شرایط جذب داوینسون سانچز را دنبال می‌کند؛ مدافعی که در جام جهانی عملکرد قابل توجهی داشت و مورد توجه این باشگاه قرار گرفته است.

در بخش مربوط به یوونتوس، ماسیمو فرانکی، خبرنگار باسابقه ایتالیایی، به صحبت‌های رونالدو درباره فضای رختکن این تیم اشاره کرد. او گفت رونالدو در دوران حضورش در یووه، از کارلو پینسولیو به عنوان شخصیتی مهم در رختکن یاد کرده و درباره او گفته بود: «پینسولیو یک شخصیت فوق‌العاده در رختکن است و انرژی زیادی به تیم می‌دهد.»

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