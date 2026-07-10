به گزارش ایلنا، لیونل مسی در حالی رقابت‌های جهانی را پشت سر می‌گذارد که بسیاری تصور می‌کردند سن بالا می‌تواند مانعی جدی برای ادامه درخشش او باشد؛ اما ستاره آرژانتینی با تغییرات مهم در سبک آماده‌سازی خود، نشان داده هنوز هم توانایی تأثیرگذاری در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال را دارد.

مسی پیش از این درباره دشواری ادامه رقابت در این سطح گفته بود: «من در سال آینده ۳۹ ساله می‌شوم... این دشوار است.»

با وجود این، کاپیتان آرژانتین از ابتدای سال ۲۰۲۶ تمرینات فیزیکی خود را با برنامه‌ای ویژه و همراهی نزدیکانش آغاز کرد. او همچنین با مشورت متخصصان تغذیه، تغییراتی جدی در رژیم غذایی خود ایجاد کرد؛ موضوعی که به کاهش آسیب‌های عضلانی و حفظ آمادگی بدنی‌اش کمک کرده است.

تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد مسی در این دوره از مسابقات، فراتر از انتظار ظاهر شده و حتی در بخش سرعت نیز آماری قابل توجه به ثبت رسانده است. او با رسیدن به سرعت ۳۰.۹ کیلومتر در ساعت، ثابت کرده که هنوز می‌تواند از نظر بدنی در سطحی بالا رقابت کند.

این عملکرد حاصل مدیریت دقیق فشار تمرینی، تغذیه مناسب و تجربه بالای بازیکنی است که سال‌ها در بالاترین سطح فوتبال جهان حضور داشته است. مسی با هشت گل در این مسابقات، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از مهره‌های تعیین‌کننده تیم ملی آرژانتین تثبیت کرده است.

ستاره آرژانتینی حالا با روحیه‌ای قوی و انگیزه‌ای بالا، به دنبال ادامه مسیر و تحقق رؤیای قهرمانی دوباره است؛ مسیری که نشان می‌دهد حتی در آستانه ۳۹ سالگی، او همچنان یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های فوتبال جهان باقی مانده است.

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