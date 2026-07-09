به گزارش ایلنا، قضاوت دیدار فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، بار دیگر بحث‌هایی را درباره نحوه برخورد داوران با تیم ملی فرانسه ایجاد کرد. در این مسابقه، بازیکنان پاراگوئه با وجود انجام ۱۳ خطا هیچ کارت زردی دریافت نکردند، اما بازیکنان فرانسه با ۱۱ خطا، سه بار با کارت زرد جریمه شدند.

براساس آمارهای این دوره از مسابقات، فرانسه به طور میانگین به ازای هر ۱۲.۳ خطا، یک کارت زرد دریافت کرده است؛ در حالی که حریفان این تیم تنها به ازای هر ۲۲.۵ خطا با کارت زرد جریمه شده‌اند. این اختلاف ۱۰.۲ خطا، فرانسه را در میان تیم‌هایی قرار داده که بیشترین فاصله منفی را در نسبت خطا به کارت زرد تجربه کرده‌اند.

در میان تیم‌های حاضر در مرحله یک‌چهارم نهایی، تنها انگلیس نیز وضعیتی مشابه فرانسه دارد و با اختلاف منفی در این آمار روبه‌روست. این موضوع نشان می‌دهد دو تیم اروپایی نسبت به بسیاری از رقبای خود، با حساسیت بیشتری از سوی داوران جریمه شده‌اند.

در مقابل، آمارها نشان می‌دهد تیم‌هایی مانند آرژانتین و اسپانیا شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. بازیکنان آرژانتین به طور میانگین پس از هر ۱۹.۷ خطا کارت زرد گرفته‌اند، در حالی که حریفان این تیم پس از هر ۵.۴ خطا با کارت زرد جریمه شده‌اند.

این اختلاف آماری، پیش از دیدارهای حساس مرحله یک‌چهارم نهایی، به یکی از موضوعات مورد توجه در فضای رسانه‌ای جام جهانی تبدیل شده و بحث درباره میزان سخت‌گیری داوران نسبت به تیم‌های مختلف را دوباره داغ کرده است.

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