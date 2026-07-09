امباپه رکورددار بازی برای فرانسه در تاریخ جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برابر مراکش، بیستمین بازی خود را در این رقابت‌ها برای تیم ملی فرانسه انجام می‌دهد و از این نظر با رکورد هوگو لوریس، کاپیتان سابق خروس‌ها، برابر می‌شود.

لوریس پیش از این به‌تنهایی رکورددار بیشترین تعداد بازی برای فرانسه در تاریخ جام جهانی بود، اما حالا امباپه با رسیدن به عدد ۲۰، در کنار او قرار گرفته است. در صورت صعود فرانسه به مرحله نیمه‌نهایی، ستاره رئال مادرید می‌تواند این رکورد را به‌تنهایی در اختیار بگیرد.

امباپه ۲۷ ساله با این حضور از آنتوان گریزمان که ۱۹ بازی در جام جهانی انجام داده، عبور می‌کند. رافائل واران و اولیویه ژیرو نیز با ۱۸ بازی در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

این رکورد تازه، جایگاه امباپه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال فرانسه پررنگ‌تر می‌کند؛ بازیکنی که همچنان فرصت دارد آمار خود را در جام جهانی افزایش دهد.

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