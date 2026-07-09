خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امباپه رکورددار بازی برای فرانسه در تاریخ جام جهانی شد

امباپه رکورددار بازی برای فرانسه در تاریخ جام جهانی شد
کد خبر : 1810974
لینک کوتاه کپی شد.

کیلیان امباپه با حضور در ترکیب اصلی تیم ملی فرانسه برابر مراکش، به رکورد بیشترین بازی برای یک بازیکن فرانسوی در تاریخ جام جهانی رسید و در کنار هوگو لوریس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برابر مراکش، بیستمین بازی خود را در این رقابت‌ها برای تیم ملی فرانسه انجام می‌دهد و از این نظر با رکورد هوگو لوریس، کاپیتان سابق خروس‌ها، برابر می‌شود.

لوریس پیش از این به‌تنهایی رکورددار بیشترین تعداد بازی برای فرانسه در تاریخ جام جهانی بود، اما حالا امباپه با رسیدن به عدد ۲۰، در کنار او قرار گرفته است. در صورت صعود فرانسه به مرحله نیمه‌نهایی، ستاره رئال مادرید می‌تواند این رکورد را به‌تنهایی در اختیار بگیرد.

امباپه ۲۷ ساله با این حضور از آنتوان گریزمان که ۱۹ بازی در جام جهانی انجام داده، عبور می‌کند. رافائل واران و اولیویه ژیرو نیز با ۱۸ بازی در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

این رکورد تازه، جایگاه امباپه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال فرانسه پررنگ‌تر می‌کند؛ بازیکنی که همچنان فرصت دارد آمار خود را در جام جهانی افزایش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی