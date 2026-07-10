هالند فشار را روی انگلیس بیشتر کرد؛ مأموریت ویژه برای خبرنگاران

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ پس از حذف شگفت‌انگیز برزیل حالا باید در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی به مصاف انگلیس برود؛ دیداری که برای فوتبال نروژ اهمیتی تاریخی دارد و همزمان نگاه‌ها را به تقابل ارلینگ هالند با ستاره‌های فوتبال انگلیس جلب کرده است.

هالند در گفت‌وگو با خبرنگاران انگلیسی، تیم ملی انگلیس را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی دانست و گفت: «به نظر من چند تیم واضح به عنوان مدعی در این تورنمنت وجود دارند و انگلستان یکی از آن‌هاست.»

مهاجم منچسترسیتی در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به رسانه‌های انگلیسی افزود: «شما باید تمام تلاش خود را بکنید تا بر روی بازیکنان انگلیسی فشار بیاورید.»

هالند همچنین با اشاره به جایگاه تیم ملی انگلیس و انتظاراتی که از این تیم وجود دارد، اظهار داشت: «انگلیس باید به پیروزی در این بازی اطمینان داشته باشد. برای من هم جالب است که با نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی حضور دارم.»

ستاره نروژی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیروزی تاریخی برابر برزیل اشاره کرد و گفت: «بازی با برزیل برای ما نروژی‌ها بسیار عجیب بود و پیروزی بر آن‌ها و سپس بازی با انگلستان در یک‌چهارم نهایی واقعاً خاص است. این برای کشور ما غیرعادی است.»

نروژ حالا پس از یکی از بزرگ‌ترین بردهای تاریخ خود، برابر انگلیسی قرار می‌گیرد که با توجه به ترکیب پرستاره‌اش، یکی از مدعیان جدی قهرمانی در این دوره از جام جهانی به شمار می‌رود.

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