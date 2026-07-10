رؤیای خاص گاوی؛ گل قیچی به آرژانتین و مسی در فینال جام جهانی
گاوی، هافبک جوان تیم ملی اسپانیا، پیش از دیدار حساس برابر بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، از رؤیای خود برای زدن گل قهرمانی در فینال صحبت کرد؛ گلی که دوست دارد آن را مقابل آرژانتین و لیونل مسی به ثمر برساند.
به گزارش ایلنا، گاوی، هافبک ۲۱ ساله بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در نشست خبری پیش از دیدار لاروخا برابر بلژیک درباره آرزوهای خود در جام جهانی گفت: «من رویای زدن گل فینال جام جهانی را دارم و دوست دارم این گل را به آرژانتین بزنم، چون مسی در آن تیم است. اما مهمتر از همه این است که به فینال برسیم، هر تیمی که باشد.»
این بازیکن جوان که از کودکی بازیهای لیونل مسی را دنبال کرده، در ادامه اظهار داشت: «امیدوارم در این جام جهانی نقش مهمی ایفا کنم و گل قهرمانی را بزنم. اینها فقط رویا هستند و امیدوارم به حقیقت بپیوندند.»
گاوی درباره جایگاه خود در ترکیب اسپانیا نیز گفت: «من برای قهرمانی در جام جهانی آمدهام. مربی من را خوب میشناسد و میداند که میتواند روی من حساب کند. همه ما میخواهیم بیشتر بازی کنیم، اما مهمترین چیز پیروزی در جام جهانی است.»
او همچنین درباره دیدار پیشروی اسپانیا مقابل بلژیک تأکید کرد: «بلژیک بازیکنان فوقالعادهای دارد و ما باید کار خود را به خوبی انجام دهیم. اگر این کار را انجام دهیم، نتایج خوبی خواهیم گرفت.»
هافبک اسپانیا در واکنش به احتمال تقابل با فرانسه یا مراکش در نیمهنهایی نیز گفت: «چه فرانسه و چه مراکش، هر دو تیم بزرگی هستند، اما من به مراکش اشاره میکنم چون ما را در قطر حذف کردند.»
اسپانیا پس از عبور از پرتغال، حالا باید برابر بلژیک قرار بگیرد؛ دیداری که میتواند این تیم را یک گام دیگر به رؤیای حضور در فینال جام جهانی نزدیک کند.