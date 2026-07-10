ادای احترام هالند به برزیل و رونالدو پیش از حذف سلسائو
ارلینگ هالند، ستاره تیم ملی نروژ، پیش از تقابل حساس با برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، از احترام ویژه خود به فوتبال این کشور گفت و در دیداری با رونالدو نازاریو، پیراهن منچسترسیتی را به اسطوره فوتبال برزیل هدیه داد.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، درباره اهمیت دیدار نروژ برابر برزیل صحبت کرد و با ستایش از تاریخ فوتبال این کشور، برزیل را یکی از نمادهای اصلی فوتبال جهان دانست.
هالند در این ویدیو گفت: «برزیل یک کشور فوتبال است. این کشور تقریباً اولین ملتی است که در فوتبال به آن اشاره میشود. به خاطر تمام بازیکنان افسانهای که در آنجا بازی کردهاند. فقط کافی است پیراهن، کشور و عشق را ببینید. بازی کردن مقابل آنها غیرقابل تصور است. هر جا که بروید، پیراهن برزیل را میبینید و به همین دلیل من احترام زیادی برای آنها قائلم.»
در این ویدیو همچنین گفتوگویی میان پدر هالند و رونالدو نازاریو در یک هتل دیده میشود؛ گفتوگویی که در آن خاطراتی از فوتبال و تقابلهای گذشته مرور میشود. هالند نیز در ادامه با اهدای پیراهن منچسترسیتی به رونالدو، احترام خود را به یکی از بزرگترین چهرههای تاریخ فوتبال برزیل نشان داد.
این اتفاق در آستانه دیداری رخ داد که در نهایت با درخشش هالند و حذف برزیل از جام جهانی همراه شد. مهاجم نروژی با دو گل خود نقش مهمی در پیروزی تاریخی تیمش ایفا کرد و حالا نروژ باید در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف انگلیس برود.
دیدار نروژ و انگلیس روز شنبه برگزار میشود و برنده این مسابقه راهی مرحله نیمهنهایی خواهد شد؛ اتفاقی که در صورت تحقق برای نروژ، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ فوتبال این کشور خواهد بود.