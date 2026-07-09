اجرای پروتکل جدید VAR از دیدار فرانسه و مراکش تا فینال جام جهانی
فیفا از مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، پروتکل امنیتی تازهای را برای مدیریت VAR اجرا کرده تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، روند بررسیهای ویدیویی در جریان مسابقات حساس مختل نشود.
به گزارش ایلنا، فیفا با هدف افزایش امنیت و پایداری سیستم کمکداور ویدیویی، از دیدار فرانسه و مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پروتکل جدیدی را به اجرا گذاشته است؛ تغییری که قرار است تا فینال مسابقات ادامه داشته باشد.
براساس این پروتکل، داور VAR و داور ذخیره VAR در ورزشگاه حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه اختلال در ارتباطات یا اتاق کنترل ویدیو، امکان ادامه بررسیهای لازم بدون وقفه فراهم باشد.
در دیدار فرانسه و مراکش، ایلگیز تانتاشف از ازبکستان مسئولیت نظارت بر تصاویر را برعهده خواهد داشت و تاتیانا گوزمان، داور نیکاراگوئهای، به عنوان داور ذخیره VAR انتخاب شده است. همچنین هرنان ماسترانگلو از آرژانتین مسئولیت نظارت بر اتاق کنترل ویدیو را برعهده دارد.
هدف فیفا از این اقدام، اطمینان از عملکرد کامل VAR در طول ۹۰ دقیقه مسابقه و در صورت نیاز، ۳۰ دقیقه وقت اضافه است؛ بهویژه در دیدارهای حساس مراحل پایانی که هر تصمیم داوری میتواند تأثیر مستقیم بر سرنوشت تیمها داشته باشد.
طبق مقررات فیفا، هیچ مسابقهای نباید به دلیل نقص در فناوری VAR متوقف شود. در صورت بروز مشکل، داور مرکزی به کاپیتانها اعلام میکند که بازی بدون کمک VAR ادامه خواهد یافت؛ اما با اجرای این تدابیر جدید، فیفا تلاش دارد احتمال چنین وضعیتی را به حداقل برساند.
در این مسابقه، فاکوندو تلو داور آرژانتینی قضاوت بازی را برعهده خواهد داشت و در صورت نیاز به بازبینی صحنهها در کنار زمین، میتواند از سیستم جدید پشتیبان VAR استفاده کند. خوان پابلو بلاتی و گابریل چاده نیز به عنوان کمکداوران این دیدار معرفی شدهاند.