خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیشیچ زیر فشار انتقادها پس از حذف آمریکا از جام جهانی

پولیشیچ زیر فشار انتقادها پس از حذف آمریکا از جام جهانی
کد خبر : 1810966
لینک کوتاه کپی شد.

حذف تیم ملی فوتبال آمریکا از جام جهانی ۲۰۲۶ پس از شکست برابر بلژیک، کریستین پولیشیچ را در مرکز انتقادها قرار داده؛ ستاره‌ای که حالا باید با فشار سنگین رسانه‌ها، هواداران و پیشکسوتان فوتبال کشورش کنار بیاید.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا با شکست ۳ بر یک برابر بلژیک از ادامه رقابت‌های جام جهانی بازماند و این حذف، به یکی از دشوارترین مقاطع دوران ملی کریستین پولیشیچ تبدیل شد.

پولیشیچ که به عنوان مهم‌ترین چهره تیم ملی آمریکا شناخته می‌شود، در این مسابقه دچار مصدومیت شد و نتوانست تا پایان در زمین بماند. همین موضوع باعث شد انتقادها از او شدت بگیرد؛ به‌ویژه از سوی هواداران و کارشناسانی که انتظار داشتند ستاره تیم در حساس‌ترین لحظات، نقش پررنگ‌تری در ترکیب آمریکا داشته باشد.

برخی منتقدان عملکرد پولیشیچ در این جام جهانی را پایین‌تر از سطح انتظار دانستند و برخی دیگر نیز به وضعیت جسمی و روحی او در جریان مسابقه اشاره کردند. این در حالی است که خروج او از زمین به دلیل مصدومیت، به یکی از بحث‌برانگیزترین نکات پس از حذف آمریکا تبدیل شد.

پولیشیچ در واکنش به این شرایط گفت: «این ناامیدکننده است. من نتوانستم لحظاتی را که امیدوار بودم برای کمک به تیم ایجاد کنم، بنابراین از خودم ناامیدم، اما سعی می‌کنم مثبت بمانم.»

او همچنین درباره فاصله آمریکا با تیم‌های بزرگ جهان اظهار داشت: «ما هنوز یک قدم دیگر برای صعود داریم، اما نزدیک هستیم.»

با این حال، انتقادها از ستاره آمریکایی همچنان ادامه دارد. لندون داناوان، اسطوره فوتبال آمریکا، از جمله چهره‌هایی بود که به‌صراحت از او انتقاد کرد و گفت: «در یک بازی حذفی جام جهانی، شما باید با تمام وجود در زمین بمانید.»

پولیشیچ حالا با یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوران ملی خود روبه‌روست؛ چالشی که تنها به حذف از جام جهانی محدود نمی‌شود و به تصویر عمومی، جایگاه رهبری و توانایی او برای پاسخ دادن به فشارها در سطح ملی گره خورده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی