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آخرین وضعیت اریکسن بعد از اتفاق نگران کننده برابر اوکراین

آخرین وضعیت اریکسن بعد از اتفاق نگران کننده برابر اوکراین
کد خبر : 1810965
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کریستین اریکسن، هافبک دانمارکی وولفسبورگ، پس از از حال رفتن دوباره در جریان دیدار دوستانه دانمارک و اوکراین، وارد مرحله بازتوانی شده و قصدی برای خداحافظی از فوتبال حرفه‌ای ندارد.

به گزارش ایلنا، کریستین اریکسن، هافبک ۳۴ ساله تیم ملی دانمارک، پس از حادثه‌ای که در دیدار دوستانه این تیم برابر اوکراین در تاریخ ۱۷ اردیبهشت رخ داد، روند بازتوانی خود را آغاز می‌کند.

این اتفاق برای اریکسن یادآور حادثه تلخ یورو ۲۰۲۱ بود؛ زمانی که او در جریان دیدار دانمارک و فنلاند ناگهان روی زمین افتاد و دنیای فوتبال را در شوک فرو برد. با این حال، در حادثه اخیر، شرایط او متفاوت بود و این بازیکن توانست بدون نیاز به انتقال اضطراری از زمین خارج شود.

باشگاه وولفسبورگ که اریکسن در آن عضویت دارد، اعلام کرده ارتباط مستمری با این بازیکن داشته و او به‌زودی برنامه بازتوانی فردی خود را آغاز خواهد کرد. این باشگاه همچنین تأکید کرده که اریکسن قصد ندارد از فوتبال حرفه‌ای کناره‌گیری کند.

در بیانیه وولفسبورگ آمده است: «کریستین اریکسن به زودی یک برنامه بازتوانی فردی را شروع خواهد کرد. پس از گفت‌وگو با مدیرعامل وولفسبورگ، دیتر هکینگ، تصمیم بر این شد که این بازیکن ۳۴ ساله این فرآیند را در کشور خود، دانمارک، انجام دهد.»

اریکسن حالا مرحله تازه‌ای از بازگشت خود را آغاز می‌کند؛ بازیکنی که پیش‌تر نیز پس از یکی از تلخ‌ترین اتفاقات فوتبال اروپا، توانسته بود به میادین بازگردد.

 

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