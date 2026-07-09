خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجم سپاهان به گل گهر سیرجان پیوست

مهاجم سپاهان به گل گهر سیرجان پیوست
کد خبر : 1810963
لینک کوتاه کپی شد.

مجید علیاری، مهاجم فصل پیش سپاهان، به عنوان خرید جدید گل گهر سیرجان معرفی شد.

به گزارش ایلنا، مجید علیاری، مهاجم فصل گذشته سپاهان اصفهان در فصل جدید لیگ‌برتر فوتبال ایران با پیراهن گل‌گهر به میدان خواهد رفت.

علیاری پس از احسان حسینی و پدرام قاضی پور به عنوان سومین خرید تابستانی گل گهر سیرجان لقب گرفت.

گل گهر پس از جدایی مهدی تارتار و انتقال به نیمکت پرسپولیس، همکاری با سید مهدی رحمتی را آغاز کرده و در فصل پیش رو با هدایت این مربی جوان به میدان خواهد رفت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی