مهاجم سپاهان به گل گهر سیرجان پیوست
کد خبر : 1810963
مجید علیاری، مهاجم فصل پیش سپاهان، به عنوان خرید جدید گل گهر سیرجان معرفی شد.
به گزارش ایلنا، مجید علیاری، مهاجم فصل گذشته سپاهان اصفهان در فصل جدید لیگبرتر فوتبال ایران با پیراهن گلگهر به میدان خواهد رفت.
علیاری پس از احسان حسینی و پدرام قاضی پور به عنوان سومین خرید تابستانی گل گهر سیرجان لقب گرفت.
گل گهر پس از جدایی مهدی تارتار و انتقال به نیمکت پرسپولیس، همکاری با سید مهدی رحمتی را آغاز کرده و در فصل پیش رو با هدایت این مربی جوان به میدان خواهد رفت.