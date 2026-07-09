مهاجم سپاهان به گل گهر سیرجان پیوست

به گزارش ایلنا، مجید علیاری، مهاجم فصل گذشته سپاهان اصفهان در فصل جدید لیگ‌برتر فوتبال ایران با پیراهن گل‌گهر به میدان خواهد رفت.

علیاری پس از احسان حسینی و پدرام قاضی پور به عنوان سومین خرید تابستانی گل گهر سیرجان لقب گرفت.

گل گهر پس از جدایی مهدی تارتار و انتقال به نیمکت پرسپولیس، همکاری با سید مهدی رحمتی را آغاز کرده و در فصل پیش رو با هدایت این مربی جوان به میدان خواهد رفت.

انتهای پیام/