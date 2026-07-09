جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیب رسمی فرانسه و مراکش برای نبرد یکچهارم نهایی اعلام شد
دیدیه دشان و محمد وهبی ترکیب اصلی تیمهای ملی فرانسه و مراکش را برای دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند؛ جایی که خروسها با حضور کیلیان امباپه به دنبال صعود هستند و شیرهای اطلس با درخشش اشرف حکیمی و یاسین بونو به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی تیمهای ملی فرانسه و مراکش برای دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت رسمی اعلام شد.
فرانسه که با هدایت دیدیه دشان به این مرحله رسیده، در این مسابقه با حضور ستارههایی چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، مایکل اولیسه، ویلیام سالیبا و مایک مانیان به میدان خواهد رفت. در سوی مقابل، مراکش با تکیه بر اشرف حکیمی، نصیر مزراوی، عزالدین اوناحی، ابراهیم دیاز و یاسین بونو امیدوار است شگفتی دیگری را در جام جهانی رقم بزند.
ترکیب فرانسه: مایک مانیان، ژول کونده، دایو اوپامکانو، ویلیام سالیبا، لوکاس دینیه، مانو کونه، آدرین رابیو، دزیره دوئه، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه.
ترکیب مراکش: یاسین بونو، اشرف حکیمی، حلال، نصیر مزراوی، صلاحالدین، بوعادی، نیل العیناوی، عزالدین اوناحی، براهیم دیاز، الخنوس و طلبی
برنده این دیدار راهی مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد و باید به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک برود. این مسابقه یکی از حساسترین تقابلهای مرحله یکچهارم نهایی به شمار میرود و یادآور نبرد دو تیم در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.