ادن هازارد:
یامال کمی من را یاد روزهای آغاز فوتبالم میاندازد
ادن هازارد، کاپیتان سابق تیم ملی بلژیک، معتقد است نسل جدید شیاطین سرخ توانایی قهرمانی در جام جهانی را دارد. او همچنین در گفتوگو با مارکا از لامین یامال، تیبو کورتوا، کیلیان امباپه و ژابی آلونسو صحبت کرد و از آینده فوتبال اروپا گفت.
به گزارش ایلنا، هازارد که پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تیم ملی بلژیک خداحافظی کرد، در آستانه دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در گفتوگویی مفصل با روزنامه مارکا، از شرایط تیم ملی کشورش، ستارههای حاضر در مسابقات و آینده چلسی سخن گفت.
سؤال: بلژیک بار دیگر بیسروصدا اما مقتدرانه خود را به جمع هشت تیم پایانی رسانده و روند رو به رشدی دارد...
هازارد: ما بازیکنان بااستعدادی در اختیار داریم و واقعاً باور دارم بلژیک میتواند همه را غافلگیر کند و مسیر طولانیای در جام جهانی داشته باشد. ترکیب خوبی از بازیکنان جوان و باتجربه داریم. حیف که هیچکدام از برادران هازارد در این تیم حضور ندارند، اما از صمیم قلب امیدوارم بچهها تا آخر پیش بروند و قهرمان شوند.
حتی اگر جام را هم نبرند، فکر میکنم مردم بلژیک از عملکردشان راضی خواهند بود. مهم این است که تورنمنت خوبی داشته باشند، فوتبال جذابی ارائه کنند و گلهای زیادی بزنند تا مردم کشورمان خوشحال شوند. من واقعاً به این تیم ایمان دارم.
سؤال: البته نباید بهترین دروازهبان جام جهانی را هم فراموش کرد...
هازارد: تیبو کورتوا بهترین است. سالها کنار او بازی کردهام و کیفیتش را از نزدیک دیدهام. امیلیانو «دیبو» مارتینس هم دروازهبان بسیار خوبی است، اما کورتوا کلاس متفاوتی دارد. به نظر من او بهترین دروازهبان جهان است و بارها این موضوع را در حساسترین مسابقات ثابت کرده است. قد بلند، واکنشهای فوقالعاده و توانایی بازی با پا، او را به دروازهبانی کامل تبدیل کرده است. فراموش نکنید در جام جهانی ۲۰۱۸ هم نقش او در پیروزی مقابل ژاپن تعیینکننده بود.
سؤال: حالا او باید مقابل لامین یامال و اسپانیا قرار بگیرد؛ تیمی که روندی فوقالعاده داشته است...
هازارد: لامین یامال تا حدی من را یاد خودم در ابتدای دوران فوتبالم میاندازد. تقریباً همسن او بودم که همه انتظار زیادی از من داشتند. اما مهمترین نکته این است که از فوتبالش لذت ببرد. اگر همانطور که بلد است با شادی و آزادی بازی کند، مطمئنم جام جهانی فوقالعادهای خواهد داشت.
او از آن دسته بازیکنانی است که مردم فقط برای تماشای بازیاش به ورزشگاه یا پای تلویزیون مینشینند. به نظرم زیبایی فوتبال همین است؛ اینکه بازیکنی بتواند هم از بازی لذت ببرد و هم مردم را به رؤیاپردازی وادار کند.
سؤال: تقابل لیونل مسی و کیلیان امباپه هم جذابیت خاص خودش را دارد...
هازارد: عثمان دمبله را هم فراموش نکنید؛ او هم بازیکنی در کلاس جهانی است. پیشبینی اینکه چه کسی قهرمان میشود یا کفش طلا را میبرد، واقعاً سخت است، چون هنوز مدعیان زیادی وجود دارند.
اگر نظر شخصیام را بخواهید، همیشه بازیکنی را ترجیح میدهم که با دریبل، خلاقیت و سبک بازیاش مردم را سرگرم کند. با این حال، احساس میکنم امباپه در پایان این جام جهانی عنوان آقای گلی را به دست خواهد آورد.
سؤال: پس شاید بتوان نیمهنهایی برابر فرانسه و حتی فینال را تصور کرد...
هازارد: من که امیدوارم بلژیک به فینال برسد. چرا دوباره با فرانسه روبهرو نشویم؟ میتواند مسابقه فوقالعادهای باشد. قطعاً بازی آسانی نخواهد بود، اما امیدوارم بلژیک هم به فینال برسد و هم قهرمان شود. اگر هم این اتفاق رخ ندهد، فکر میکنم اسپانیا هم شانس زیادی برای رسیدن به مراحل پایانی دارد.
سؤال: ژابی آلونسو هم به چلسی آمده و بسیاری منتظر عملکرد او هستند...
هازارد: فکر میکنم شرایط ژابی آلونسو در رئال مادرید چندان ساده نبود و همیشه فرصت کافی برای اجرای ایدههایش در اختیار نداشت؛ موضوعی که در بایر لورکوزن متفاوت بود. البته لیگ برتر انگلیس هم رقابت بسیار دشواری است، اما او این لیگ را بهخوبی میشناسد.
امیدوارم بتواند همان چیزی را به چلسی بدهد که این تیم به آن نیاز دارد؛ نباید اجازه بدهیم لیورپول دوباره همه چیز را ببرد. (با خنده)
به ژابی ایمان دارم. همچنین کول پالمر را بازیکنی فوقالعاده میدانم و از تماشای بازی او لذت میبرم. مطمئنم در آینده جامهای بیشتری با چلسی به دست خواهد آورد. استوائو هم استعداد بسیار بزرگی است، اما به زمان نیاز دارد. سرعت و سبک بازی جذابی دارد و من واقعاً او را دوست دارم. حیف شد که نتوانست در جام جهانی حضور داشته باشد، اما امیدوارم با قدرت بیشتری به میادین بازگردد.