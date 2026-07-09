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تصمیم ویژه دولت انگلیس در صورت قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶

تصمیم ویژه دولت انگلیس در صورت قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1810925
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نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد در صورت قهرمانی تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶، یک روز تعطیلی عمومی در این کشور در نظر گرفته خواهد شد، اما از اعلام تاریخ دقیق آن خودداری کرد.

به گزارش ایلنا، استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تأیید کرد: در صورت قهرمانی تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶، یک روز تعطیلی عمومی در این کشور اعلام خواهد شد.

او درباره زمان اجرای این تصمیم گفت: برای جلوگیری از ایجاد بدشانسی، فعلاً تاریخ مشخصی اعلام نمی‌شود. با این حال، پیش‌بینی‌ها از تعطیلی روز جمعه دوم مرداد حکایت دارد تا ملی‌پوشان انگلیس پس از فینال احتمالی و بازگشت از آمریکا، فرصت برگزاری جشن قهرمانی در لندن را داشته باشند.

تیم ملی انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی باید برابر نروژ به میدان برود. در صورت صعود، شاگردان این تیم احتمالاً در نیمه‌نهایی با آرژانتین روبه‌رو خواهند شد.

استارمر درباره حضورش در آمریکا نیز اظهار کرد: در صورت راهیابی انگلیس به فینال، برای تماشای این مسابقه به آمریکا سفر خواهم کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین درباره پرونده انضباطی جارل کوانسا گفت: دولت قصدی برای درخواست از فیفا به منظور لغو کارت قرمز این بازیکن ندارد، اما اعتراض خود نسبت به زمان برگزاری دیدار انگلیس و مکزیک را از مسیرهای دیپلماتیک منتقل کرده است.

او در پایان و با اشاره به دیدار پیش‌روی انگلیس و نروژ افزود: روابط دو کشور بسیار خوب است، اما این دوستی در جریان ۹۰ دقیقه مسابقه کنار گذاشته خواهد شد.

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