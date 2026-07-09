به گزارش ایلنا، مورینیو که هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفته، تصمیم گرفته تعطیلات خود را کوتاه کند و پیش از آغاز تمرینات پیش‌فصل به مادرید بازگردد. او قصد دارد از همین روزهای ابتدایی، روند آماده‌سازی تیم را زیر نظر بگیرد و پایه‌های تیمی را بنا کند که توان رقابت برای تمامی جام‌ها را داشته باشد.

مربی پرتغالی اگرچه در هفته‌های اخیر در مرخصی به سر می‌برد، اما ارتباطش با برنامه‌های ورزشی باشگاه هرگز قطع نشد. او در این مدت تمامی تحولات نقل‌وانتقالاتی و برنامه‌های فنی باشگاه را به‌دقت دنبال کرده و اکنون با برنامه‌ای مشخص و آمادگی کامل برای شروع کار به مادرید بازمی‌گردد.

مورینیو قرار است آخر هفته را در مجموعه تمرینی باشگاه سپری کند تا آخرین جزئیات آغاز اردوی پیش‌فصل را بررسی کند. تمرینات رئال مادرید از روز دوشنبه ۱۳ جولای آغاز خواهد شد، اما بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشته‌اند، با تأخیر به اردوی تیم اضافه می‌شوند. با این حال، مورینیو قصد دارد از همان نخستین جلسات تمرینی، ساختار تیم مدنظرش را شکل دهد و از هر فرصت برای آماده‌سازی بازیکنان استفاده کند.

سرمربی پرتغالی در هفته‌های پیش رو مأموریت مهمی برای تکمیل فهرست بازیکنان و ساختن تیمی مدعی در پیش دارد. او با همین هدف به رئال مادرید بازگشته تا این تیم را دوباره به جمع مدعیان تمامی جام‌ها بازگرداند و روحیه رقابت‌طلبی را که همواره ویژگی تیم‌هایش بوده، احیا کند.

یکی از نخستین تصمیم‌های مهم مورینیو، تعیین تکلیف آینده چند بازیکنی خواهد بود که وضعیت حضورشان در رئال مادرید هنوز مشخص نیست. او ترجیح می‌دهد پیش از هر تصمیم نهایی، عملکرد بازیکنانی مانند گونسالو، فرانکو ماستانتونو و اندریک را از نزدیک در تمرینات ارزیابی کند و سپس درباره آینده آن‌ها تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که به سود بازیکنان و باشگاه باشد.

رئال مادرید تاکنون چهار خرید جدید را قطعی کرده است؛ مارک کوکوریا، ابراهیما کوناته، دنزل دامفرایس و برناردو سیلوا بازیکنانی هستند که در اختیار مورینیو قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود نقش مهمی در برنامه‌های او برای فصل آینده داشته باشند.

در کنار مسائل فنی، مورینیو توجه ویژه‌ای به ایجاد همدلی و اتحاد در رختکن دارد. او معتقد است بازگرداندن اعتمادبه‌نفس بازیکنان و شکل‌گیری یک تیم منسجم، مهم‌ترین گام برای پشت سر گذاشتن ناکامی‌های فصل گذشته است و این همبستگی باید در عملکرد تیم داخل زمین نیز نمود پیدا کند.

با این وجود، فعالیت رئال مادرید در بازار نقل‌وانتقالات هنوز به پایان نرسیده است. در حالی که فران گارسیا و دنی سبایوس از این تیم جدا شده‌اند، مدیران باشگاه همچنان در تلاش هستند تا با جذب دو بازیکن دیگر، ترکیب موردنظر مورینیو را تکمیل کنند. به همین دلیل، هفته‌های آینده هم در بازار نقل‌وانتقالات و هم در روند آماده‌سازی رئال مادرید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

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