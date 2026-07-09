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رسمی: ایلان ملیه به آرسنال پیوست

رسمی: ایلان ملیه به آرسنال پیوست
کد خبر : 1810922
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باشگاه آرسنال با جذب ایلان ملیه، دروازه‌بان فرانسوی سابق لیدز یونایتد، خط دروازه خود را تقویت کرد.

به گزارش ایلنا، آرسنال به‌طور رسمی از جذب ایلان ملیه، دروازه‌بان فرانسوی لیدز یونایتد، خبر داد. این گلر ۲۶ ساله پس از هفت فصل حضور در جمع سفیدپوشان لیدز، به‌عنوان بازیکن آزاد راهی ورزشگاه امارات شد و طبق گزارش‌ها قراردادی دو ساله با توپچی‌ها امضا کرده است.

با حضور ملیه، انتظار می‌رود تامی ستفورد برای کسب فرصت بیشتر به‌صورت قرضی از آرسنال جدا شود. همچنین گفته می‌شود این دروازه‌بان فرانسوی در حال حاضر پس از دیوید رایا و کپا آریزابالاگا، گزینه سوم میکل آرتتا برای حفاظت از دروازه آرسنال خواهد بود؛ هرچند احتمال جدایی کپا در ادامه پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی نیز مطرح شده است.

ملیه تجربه قابل توجهی در لیگ برتر انگلیس دارد. او در دوران حضورش در لیدز، ۱۰۷ بار در رقابت‌های لیگ برتر به میدان رفت و ۲۱ کلین‌شیت به ثبت رساند. این دروازه‌بان فرانسوی در مجموع طی ۲۱۵ مسابقه برای لیدز، ۷۰ بار دروازه تیمش را بسته نگه داشت و دو مرتبه نیز همراه این تیم موفق به صعود از چمپیونشیپ به لیگ برتر شد.

ملیه پس از امضای قراردادش با آرسنال به رسانه رسمی باشگاه گفت: «از این انتقال فوق‌العاده خوشحالم. امروز روز بسیار بزرگی برای من است، چون به تیم قهرمان پیوسته‌ام. از نگاه من، آرسنال بزرگ‌ترین باشگاه انگلیس است.»

او در ادامه افزود: «از اینکه پیراهن آرسنال را بر تن می‌کنم، احساس غرور می‌کنم و بی‌صبرانه منتظرم عشق و تعهدم را به این نشان بدهم. همچنین مشتاقم همراه این تیم جام‌های مختلف را به دست بیاورم، چون آرسنال باشگاهی است که باید بارها و بارها قهرمان شود.»

آرسنال فصل جدید را روز ۱۶ اوت با دیدار برابر منچسترسیتی در مسابقه سوپرجام آغاز خواهد کرد. شاگردان میکل آرتتا پنج روز بعد نیز در نخستین دیدار خود در لیگ برتر انگلیس، میزبان کاونتری سیتی، تیم تازه صعود کرده به این رقابت‌ها، خواهند بود.

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