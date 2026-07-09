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تمرین مشترک اسلامی و زکی‌پور خبرساز شد (عکس)

تمرین مشترک اسلامی و زکی‌پور خبرساز شد (عکس)
کد خبر : 1810919
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محمدحسین اسلامی در حالی مذاکرات خود با استقلال برای تمدید قرارداد را دنبال می‌کند که این روزها در اصفهان و در کنار میلاد زکی‌پور تمرینات اختصاصی‌اش را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش ایلنا،  محمدحسین اسلامی که قراردادش با استقلال به پایان رسیده، همچنان یکی از گزینه‌های اصلی باشگاه برای تمدید همکاری است و مدیران آبی‌پوشان در تلاش هستند قرارداد جدیدی با این بازیکن امضا کنند.

در روزهای اخیر، اسلامی در اصفهان و در کنار میلاد زکی‌پور مشغول انجام تمرینات اختصاصی بوده است. زکی‌پور نیز با انتشار تصویری از این تمرین مشترک، حضور هافبک استقلال در اصفهان را نشان داد.

تمرین مشترک اسلامی و زکی‌پور خبرساز شد (عکس)

با وجود آغاز اردوی پیش‌فصل استقلال از روز جمعه، اسلامی هنوز قراردادش را تمدید نکرده و در تمرینات تیم نیز حاضر نشده است. به همین دلیل، احتمال دارد او در اردوی ابتدایی آبی‌پوشان غایب باشد؛ مگر اینکه مذاکرات دو طرف طی روزهای آینده به توافق نهایی برسد.

زکی‌پور نیز این روزها به صورت انفرادی تمرین می‌کند و هنوز وضعیت حضورش در تمرینات سپاهان مشخص نشده است.

 

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