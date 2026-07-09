سردرگمی بزرگ فوقستاره
سه مسیر پیش روی نیمار پس از فاجعه جام جهانی
فوقستاره فوتبال برزیل، پس از ناکامی تلخ و فاجعهبار در جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون با سه گزینه متفاوت برای آینده فوتبالی خود مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، همه پایانها خوش نیستند. فوتبال ورزش بیرحم و بوقلمونصفتی است و اکثریت قریب به اتفاق بازیکنان، دوران حرفهای خود را با رویاهای نافرجامی به دلیل مصدومیت یا از دست رفتن قهرمانی یا یک حذف بیرحمانه به پایان میرسانند.
نیمار در مارپیچی از هرجومرج سقوط کرده که در نهایت وضعیت بدنی و روحیه او را تحت تاثیر قرار داده است. او و همتیمیهایش در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شدند تا هم از تورنمنت خداحافظی کنند و هم این بازی، وداع نهایی او با تیم ملی برزیل باشد. اکنون او باید قدم بعدی خود را انتخاب کند؛ چرا که سه مسیر متفاوت پیش روی او قرار دارد.
باشگاه سانتوس خواهان تمدید قرارداد فوق ستاره است. کاملاً واضح است که این مهاجم همچنان یکی از مهمترین داراییهای آنهاست و قصد دارند او را تا زمانی که ممکن است حفظ کنند. قرارداد نیمار در ماه دسامبر به پایان میرسد و پیشنهاد تمدید روی میز است. تصمیمگیری در این مورد تنها به خود بازیکن بستگی دارد. باشگاه به ستاره خود چند روزی فرصت داده تا استراحت کند و تصمیم نهاییاش را بگیرد.
او بهترین فرم خود را در تیم قهرمان سه دوره کوپا لیبرتادورس به نمایش نگذاشته است. نیمار به خانه برگشت تا بازنشستگی آرامی را در کنار خانوادهاش و با پوشیدن پیراهن تیمی که دوستش دارد سپری کند، اما اشتیاق او در طول ماههای گذشته به دلیل مصدومیتها کاهش یافته است. در نهایت، جام جهانی تمام امیدهای او را ناامید کرد.
چند روز پیش، نیمار پدر که از شرایط پسرش باخبر بود، تصمیم گرفت نامهای منتشر کند که در آن با اشتیاق از او میخواهد به بازی کردن ادامه دهد و از فوتبال لذت ببرد.
برند تجاری نیمار هنوز خریدار دارد
از سوی دیگر، با وجود عملکرد ضعیف نیمار در جام جهانی، هنوز باشگاههای زیادی وجود دارند که از به خدمت گرفتن او بسیار خوشحال خواهند شد. این ستاره برزیلی چیزی فراتر از یک فوتبالیست معمولی است؛ او یک برند بینالمللی است که میلیونها یورو از طریق فروش پیراهن، اسپانسرها و قراردادهای ورزشی تولید میکند. تصویر او بر پایه جادویی ساخته شده که در طول دوران حرفهایاش با توپ در پاهای خود به نمایش گذاشته است. به گزارش AS، در صورتی که نیمار تصمیم بگیرد در سانتوس نماند، پیشنهادی از یک باشگاه حاضر در لیگ امالاس (MLS) روی میز است.
آویختن کفشها یا گوش دادن به فرمان پدر؟
اگر گزینه دیگری وجود نداشته باشد، این احتمال هست که نیمار گزینه خداحافظی از فوتبال را مد نظر قرار دهد. در هر صورت، در حال حاضر هیچ شکی وجود ندارد: این بازیکن قرارداد خود را با باشگاه برزیلی به پایان خواهد رساند. ماه دسامبر، زمان کلیدی و سرنوشتساز خواهد بود؛ این همان زمانی است که شماره ۱۰ باید تصمیم نهایی خود را بگیرد.
او یا باید همانطور که پدرش میخواهد به بازی ادامه دهد، یا با ورزشی که در آن بزرگ شده خداحافظی کند. وداع هرگز آسان نیست، اما اگر این اتفاق رخ دهد، نیمار همیشه جایگاهی در تالار مشاهیر فوتبال خواهد داشت؛ چرا که استعداد او هرگز زیر سوال نخواهد رفت و این چیزی است که دنیای فوتبال هرگز نمیتواند از او پس بگیرد.