خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوریا شهرآبادی به پرسپولیس پیوست (عکس)

پوریا شهرآبادی به پرسپولیس پیوست (عکس)
کد خبر : 1810899
لینک کوتاه کپی شد.

پوریا شهرآبادی با قراردادی رسمی به پرسپولیس پیوست.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از جذب پوریا شهرآبادی خبر داد. این مهاجم ۲۰ ساله با امضای قراردادی چهار ساله، به جمع سرخ‌پوشان پایتخت اضافه شد.

شهرآبادی که فصل گذشته با پیراهن گل‌گهر سیرجان به میدان می‌رفت، پس از توافق با مدیران پرسپولیس قرارداد خود را به امضا رساند و فصل آینده شاگرد مهدی تارتار خواهد بود.

پوریا شهرآبادی به پرسپولیس پیوست (عکس)

این مهاجم جوان که سابقه حضور در تیم‌های ملی پایه را نیز در کارنامه دارد، با نظر کادر فنی پرسپولیس به خدمت گرفته شده و یکی از خریدهای این باشگاه در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

با ثبت رسمی قرارداد، شهرآبادی از این پس با پیراهن پرسپولیس در رقابت‌های فصل جدید به میدان خواهد رفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی