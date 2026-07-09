پوریا شهرآبادی به پرسپولیس پیوست (عکس)
پوریا شهرآبادی با قراردادی رسمی به پرسپولیس پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از جذب پوریا شهرآبادی خبر داد. این مهاجم ۲۰ ساله با امضای قراردادی چهار ساله، به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شد.
شهرآبادی که فصل گذشته با پیراهن گلگهر سیرجان به میدان میرفت، پس از توافق با مدیران پرسپولیس قرارداد خود را به امضا رساند و فصل آینده شاگرد مهدی تارتار خواهد بود.
این مهاجم جوان که سابقه حضور در تیمهای ملی پایه را نیز در کارنامه دارد، با نظر کادر فنی پرسپولیس به خدمت گرفته شده و یکی از خریدهای این باشگاه در پنجره نقلوانتقالات تابستانی محسوب میشود.
با ثبت رسمی قرارداد، شهرآبادی از این پس با پیراهن پرسپولیس در رقابتهای فصل جدید به میدان خواهد رفت.