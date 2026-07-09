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ساعت بازی فرانسه و مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶

ساعت بازی فرانسه و مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1810895
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تیم‌های ملی فرانسه و مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا،  تقابل فرانسه و مراکش، تکرار دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ است که در آن زمان با برتری ۲-۰ فرانسه به پایان رسید .

حالا این دو تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف هم می‌روند تا سهمیه نیمه‌نهایی را تعیین کنند.

تیم ملی فرانسه، نایب‌قهرمان دوره قبل، در این مسابقات با ترکیبی ستاره‌محور و گلزنی‌های کیلیان امباپه (با ۷ گل زده)، به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته می‌شود و در مرحله یک‌هشتم نهایی پاراگوئه را با نتیجه ۱-۰ از پیش رو برداشته است .

مراکش نیز که چهار سال پیش تاریخ‌ساز شد، با برتری ۳-۰ مقابل کانادا، بار دیگر به جمع هشت تیم برتر جهان راه یافته است .

  • تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵

  • ساعت به وقت تهران: ۲۳:۳۰

  • ورزشگاه: ورزشگاه بوستون (Gillette Stadium) در فاکسبرو، ماساچوست، آمریکا .

 

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