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کین در صدر، شبیخون امباپه و رستاخیز جنون‌آمیز مسی

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا
کد خبر : 1810883
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جام جهانی ۲۰۲۶ رقابت توپ طلا را کاملاً دگرگون کرده است؛ جایی که شانس لیونل مسی ۹۶۶ درصد و امباپه ۳۴۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، جام جهانی فوتبال رقابت برای کسب جایزه توپ طلا را به طور کامل دگرگون کرده است. با توجه به اینکه مسابقات هنوز به مراحل سرنوشت‌ساز خود نرسیده‌اند، عملکرد در این تورنمنت بسیار مهم‌تر از فصل باشگاهی شده و پیش‌بینی‌ بنگاههای آماری را کاملاً دستخوش تغییر کرده است.

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

در حال حاضر، هری کین با ۲۲.۲۷ درصد شانس، مدعی اصلی کسب این جایزه به شمار می‌رود و پس از او، کیلیان امباپه با ۱۹.۳ درصد در رتبه دوم و در نزدیکی او قرار دارد. در رده‌های بعدی عثمان دمبله و مایکل اولیسه (هر دو با ۱۲.۰۶ درصد شانس) دیده می‌شوند و لیونل مسی نیز با ۱۰.۳۴ درصد احتمال، شانس تصاحب نهمین توپ طلای خود را دارد.

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

شخصیت اصلی این بازگشت شگفت‌انگیز، فوق‌ستاره آرژانتینی است. مسی قبل از شروع جام جهانی تنها ۰.۹۴ درصد شانس داشت، اما اکنون شانس کاندیداتوری او با جهشی خیره‌کننده به ۹۶۶ درصد رسیده است که این بیشترین میزان افزایش در میان مدعیانی است که شانس واقعی برای بردن این جایزه را دارند.

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

امباپه نیز جهش فوق‌العاده‌ای را ثبت کرده است. هفت گل او در این تورنمنت باعث شده تا شانس او ۳۴۲ درصد افزایش یابد و با وجود سپری کردن یک فصل نه‌چندان درخشان با رئال مادرید، به دومین مدعی اصلی تبدیل شود.

یکی دیگر از ذینفعان بزرگ این تغییرات جود بلینگهام است که کاندیداتوری او ۵۶۵ درصد رشد داشته و او را در میان ده مدعی برتر قرار داده است. ارلینگ هالند نیز پس از یک جام جهانی فانتزی با تیم ملی نروژ، شانس خود را ۲۴۳ درصد افزایش داده و متمایز ظاهر شده است.

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

سقوط آزاد ستاره‌های باشگاهی در تب تند جام جهانی

در نقطه مقابل، چندین بازیکن که در باشگاه‌های خود درخشیده بودند، به دلیل عملکرد ضعیف در این تورنمنت جایگاه خود را از دست داده‌اند. از جمله سرشناس‌ترین افت‌ها می‌توان به خویچا کواراتسخلیا (۳۳- درصد)، ویتینیا (۲۵.۹- درصد) و دزیره دوئه (۱۰.۷- درصد) اشاره کرد که به خوبی نشان می‌دهد جام جهانی چگونه رقابت توپ طلا را کاملاً تغییر داده است.

انقلاب جام جهانی در مسیر توپ طلا

تاثیر ویرانگر مسابقات بر غول‌های پاریسی و مدعیان ناکام

تاثیر جام جهانی بر بازیکنانی که با یک فصل عالی در سطح باشگاهی وارد تورنمنت شدند اما نتوانستند آن عملکرد را تکرار کنند نیز مشهود است. بهترین نمونه باشگاه پاری سن ژرمن است که قبل از شروع رقابت‌ها، پنج بازیکن در میان ده مدعی اصلی توپ طلا داشت. حالا در جام جهانی، تنها دمبله و اولیسه جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. نام‌های دیگر نیز وضعیت خوبی نداشته‌اند؛ از جمله دکلان رایس که به دلیل یک جام جهانی کم‌فروغ با انگلیس جریمه شد، رایان شرکی که تقریباً هیچ تاثیری در ترکیب فرانسه نداشت، یا فده والورده که نقش او در تیم ملی اروگوئه تا حد زیادی بی‌اهمیت و بی‌نتیجه بود.

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