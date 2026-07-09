سعید کریمی به خیبر پیوست (عکس)
سعید کریمی، مدافع و کاپیتان فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با امضای قراردادی رسمی به خیبر خرمآباد پیوست تا فصل آینده در ترکیب این تیم به میدان برود.
به گزارش ایلنا، سعید کریمی، مدافع باتجربه و کاپیتان فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با عقد قراردادی رسمی به خیبر خرمآباد ملحق شد.
این بازیکن پس از پایان همکاری با ملوان، مذاکرات خود را با مدیران خیبر نهایی کرد و با امضای قرارداد، حضورش در جمع شاگردان این تیم برای فصل آینده قطعی شد.
کریمی در فصل گذشته یکی از مهرههای ثابت ملوان بود و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بر بازو داشت. او حالا با پیوستن به خیبر، فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن این تیم آغاز خواهد کرد.