سعید کریمی به خیبر پیوست (عکس)

به گزارش ایلنا، سعید کریمی، مدافع باتجربه و کاپیتان فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با عقد قراردادی رسمی به خیبر خرم‌آباد ملحق شد.

این بازیکن پس از پایان همکاری با ملوان، مذاکرات خود را با مدیران خیبر نهایی کرد و با امضای قرارداد، حضورش در جمع شاگردان این تیم برای فصل آینده قطعی شد.

کریمی در فصل گذشته یکی از مهره‌های ثابت ملوان بود و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بر بازو داشت. او حالا با پیوستن به خیبر، فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن این تیم آغاز خواهد کرد.

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