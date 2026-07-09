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سعید کریمی به خیبر پیوست (عکس)

سعید کریمی به خیبر پیوست (عکس)
کد خبر : 1810846
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سعید کریمی، مدافع و کاپیتان فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با امضای قراردادی رسمی به خیبر خرم‌آباد پیوست تا فصل آینده در ترکیب این تیم به میدان برود.

به گزارش ایلنا،  سعید کریمی، مدافع باتجربه و کاپیتان فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با عقد قراردادی رسمی به خیبر خرم‌آباد ملحق شد.

این بازیکن پس از پایان همکاری با ملوان، مذاکرات خود را با مدیران خیبر نهایی کرد و با امضای قرارداد، حضورش در جمع شاگردان این تیم برای فصل آینده قطعی شد.

سعید کریمی به خیبر پیوست (عکس)

کریمی در فصل گذشته یکی از مهره‌های ثابت ملوان بود و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بر بازو داشت. او حالا با پیوستن به خیبر، فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن این تیم آغاز خواهد کرد.

 

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