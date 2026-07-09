ترکیب احتمالی مراکش مقابل فرانسه:

به گزارش ایلنا، تیم ملی مراکش روز پنجشنبه این فرصت را دارد تا برای اولین بار در تاریخ خود، برای دومین دوره پیاپی به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی صعود کند، اما برای به دست آوردن این افتخار بزرگ باید از سد تیم فوق‌العاده و قدرتمند فرانسه بگذرد.

خروس‌ها در مرحله نیمه‌نهایی تورنمنت ۲۰۲۲ حریف مراکش بودند و در آن مسابقه بسیار قدرتمندتر ظاهر شدند، اما شیرهای اطلس از آن زمان تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و اکنون تحت هدایت سرمربی نوگرا و رو به جلوی خود، محمد وهبی، فوتبال بسیار باکیفیتی را به نمایش می‌گذارند.

عیار این مربی ۴۹ ساله در ورزشگاه ژیلت و با توجه به غیبت احتمالی ستاره خط حمله تیمش یعنی اسماعیل صیباری به شدت سنجیده خواهد شد؛ بازیکنی که با مصدومیت همسترینگ آسیب‌دیده در مرحله یک‌هشتم نهایی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در تمرینات روز چهارشنبه نیز غایب بوده است. با این حال، مراکش از عمق اسکواد و مهره‌های جایگزین بسیار خوبی فراتر از ترکیب ۱۱ نفره اصلی خود بهره می‌برد.

دروازه‌بان: یاسین بونو؛ درخشش این دروازه‌بان ۳۵ ساله به یک اتفاق عادی در این تورنمنت تبدیل شده است و مراکش برای خنثی کردن زرادخانه هجومی و پرمهره فرانسه، به یک نمایش جادویی دیگر از سوی این گلر باسابقه نیاز مبرم دارد.

دفاع راست: اشرف حکیمی؛ حکیمی شناخت بسیار خوب و کاملی از رقیب روز پنجشنبه خود دارد، چرا که چه بردلی بارکولا و چه دزیره دوئه، هر دو هم‌تیمی‌های او در پاری سن ژرمن هستند؛ موضوعی که باعث می‌شود او در این بازی بیش از حد معمول در کارهای دفاعی با دیسیپلین و تمرکز بالا ظاهر شود.

دفاع وسط: عیسی دیوپ؛ قهرمان گلزن مراکشی‌ها در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل هلند، حالا وظیفه سخت و دلهره‌آور مهار کیلیان امباپه را بر عهده دارد که در تابستان امسال تاکنون ۷ گل به ثمر رسانده است.

دفاع وسط: شادی ریاض؛ ریاض دیدار قبلی مقابل کانادا را به دلیل یک مصدومیت جزئی از دست داد، اما انتظار می‌رود برای این تقابل تکان‌دهنده و سرنوشت‌ساز به قلب خط دفاعی تیمش بازگردد.

دفاع چپ: نصیر مزروعی؛ مدافع کناری منچستریونایتد در بازی روز پنجشنبه به خاطر تقابل با عثمان دمبله، برنده توپ طلای سال ۲۰۲۵، تا سر حد توانش تحت فشار قرار خواهد گرفت. این ستاره فرانسوی در مسابقات این تابستان آمار ۴ گل و ۲ پاس گل را ثبت کرده است.

هافبک وسط: نیل العیناوی؛ هافبک باشگاه رم که به احتمال زیاد باید روبروی هم‌تیمی خود در باشگاه ایتالیایی یعنی مانو کونه قرار بگیرد، در تمام طول تابستان با تکل‌های خشن و بی‌امان خود در زمین درخشیده و بهترین سپر دفاعی برای خط پشتی محمد وهبی به شمار می‌رود.

هافبک وسط: ایوب بوعدی؛ پس از تورنمنت درخشان پدیده ۱۸ ساله لیل، ابراز تمایل باشگاه‌های بزرگ در بازار نقل‌وانتقالات برای جذب او اصلاً عجیب نیست، اما او باید سعی کند در مواجهه با چند رقیب آشنا از لیگ ۱ فرانسه، تمام سروصداهای بیرون از زمین را نادیده بگیرد.

وینگر راست: براهیم دیاز؛ در این جام جهانی تنها مایکل اولیسه فرانسوی با ۵ پاس گل، آماری بهتر از براهیم دیاز با ۴ پاس گل ثبت کرده است. این بازیساز ریزاندام، نقشی کلیدی برای باز کردن خط دفاعی مستحکم فرانسه دارد که تا اینجای کار تنها دو بار دروازه‌اش باز شده است.

هافبک هجومی: عزالدین اوناحی؛ هافبک ژیرونا در بازی مقابل کانادا با ضربات دقیق خود کلاس کارش را نشان داد و با دو بار باز کردن دروازه ماکسیم کرپو، صعود مراکش به دومین یک‌چهارم نهایی پیاپی را قطعی کرد.

وینگر چپ: بلال الخنوس؛ نصیر مزروعی برای مهار دمبله به کمک نیاز خواهد داشت و این یعنی شاید الخنوس نتواند مثل همیشه با آزادی عمل کامل در کارهای هجومی جناحین شرکت کند.

مهاجم هدف: سفیان رحیمی؛ در صورت غیبت قطعی صیباری، جای خالی او در خط حمله کاملاً حس خواهد شد، اما رحیمی، مهاجم العین، در بازی با کانادا گلزنی کرد و اکنون میانگین دقیقاً یک گل در هر سه بازی را برای تیم ملی کشورش ثبت کرده است (۱۴ گل در ۴۲ مسابقه).

ترکیب احتمالی مراکش مقابل فرانسه:

یاسین بونو، اشرف حکیمی، عیسی دیوپ، شادی ریاض، نصیر مزروعی، نیل العیناوی، ایوب بوعدی، براهیم دیاز، عزالدین اوناحی، بلال الخنوس، سفیان رحیمی

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