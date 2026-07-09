به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه امشب در اولین دیدار از مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش خواهد رفت. این مسابقه جذاب در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبورو برگزار می‌شود که فاصله بسیار کمی با کمپ اصلی تمرینی خروس‌ها در بوستون دارد. شیرهای اطلس در این نبرد به دنبال انتقام شکست خود در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر هستند؛ مسابقه‌ای که شاگردان دیدیه دشان با گل‌های تئو هرناندز و رندال کولو موانی پیروز آن شده بودند. سوت آغاز این بازی حساس ساعت 23:30 به وقت تهران به صدا درخواهد آمد.

انتظار نمی‌رود دیدیه دشان تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمی که در مراحل حذفی موفق به شکست ۳-۰ سوئد و ۱-۰ پاراگوئه شد، ایجاد کند. اگرچه اورلین شوامنی روز گذشته به تمرینات گروهی تیم بازگشته است، اما پیش‌بینی می‌شود این هافبک رئال مادرید در بازی مقابل مراکش به میدان نرود. با این حساب، آدرین رابیو و مانو کونه زوج خط میانی فرانسه را در این مسابقه تشکیل خواهند داد.

اما تغییر اصلی در خط حمله رخ خواهد داد؛ جایی که به نظر می‌رسد دزیره دوئه قرار است به جای بردلی بارکولا در ترکیب اصلی قرار بگیرد. بارکولا در دیدار قبلی مقابل پاراگوئه فیکس بازی کرد، اما تاثیرگذاری بسیار کمی در جریان مسابقه داشت و یک کارت زرد هم دریافت کرد.

در نقطه مقابل، دوئه که به عنوان یار تعویضی جانشین او شده بود، کاملاً تعیین‌کننده ظاهر شد و پنالتی منجر به پیروزی فرانسه را به دست آورد. به همین دلیل، این فیکس شدن می‌تواند پاداش درخشش ستاره رن پس از ورودش از روی نیمکت باشد.

ترکیب احتمالی فرانسه مقابل مراکش:

مایک مانیان، لوکاس دینیه، ویلیام سالیبا، دایو اوپامکانو، ژول کنده، آدرین رابیو، مانو کونه، دزیره دوئه، مایکل اولیسه، عثمان دمبله، کیلیان امباپه.

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