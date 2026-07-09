به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه با هدف رسیدن به سومین نیمه‌نهایی متوالی خود در رقابت‌های جام جهانی، این پنجشنبه در ورزشگاه بوستون به مصاف مراکش خواهد رفت. خروس‌ها در سال ۲۰۱۸ جام قهرمانی را بالای سر بردند و در سال ۲۰۲۲ نیز پس از عبور از سد همین مراکش در نیمه‌نهایی، در فینال مغلوب آرژانتینِ لیونل مسی شدند و به عنوان نایب‌قهرمانی رسیدند.

در صورتی که فرانسه موفق به صعود شود، تبدیل به سومین کشور تاریخ خواهد شد که در سه دوره پیاپی تورنمنت به جمع چهار تیم پایانی راه می‌یابد؛ پیش از این تنها آلمان (۴ دوره از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ و ۳ دوره از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰) و برزیل (۳ دوره از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲) به این افتخار دست یافته‌اند. شاگردان دیدیه دشان برای اولین بار در این تورنمنت، در جریان دیدار جنجالی و پرتنهاش مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل پاراگوئه به شدت به چالش کشیده شدند.

اگرچه بازیکنان پاراگوئه حتی یک کارت زرد هم دریافت نکردند، اما بازی بسیار خشن و بداخلاق دنبال شد و تیم آمریکای جنوبی تلاش کرد با تحریک فرانسوی‌ها، تمرکز آن‌ها را برهم بزند. با این حال، فرانسه در نهایت به لطف پنالتی دقیقه ۷۰ کیلیان امباپه موفق به کسب پیروزی ۱-۰ شد. این گل، امباپه را در جدول گلزنان تورنمنت ۷ گله کرد تا در کنار ارلینگ هالند و با یک گل کمتر نسبت به مسی، در یک رقابت جذاب و دیدنی برای کسب کفش طلای جام جهانی قرار بگیرد؛ آن هم در شرایطی که آرژانتین و نروژ نیز در مرحله یک‌چهارم نهایی حضور دارند.

آتش‌بازی اولیسه و امباپه در خط حمله

امباپه در این جام جهانی علاوه بر گلزنی، دو پاس گل داده و ۱۲ موقعیت نیز برای فرانسه خلق کرده است؛ در این میان، تنها مایکل اولیسه (۹ بار) بیشتر از او با هشت پاس خطوط دفاعی حریفان را شکسته است. این زوج موتور محرکه خط حمله قدرتمند فرانسه بوده‌اند، جایی که اولیسه به اولین بازیکن از زمان زیکو برزیلی در سال ۱۹۷۸ تبدیل شده که در اولین جام جهانی خود موفق به ثبت آمار بیش از ۱۰ دریبل موفق (۱۱)، خلق بیش از ۱۰ موقعیت در جریان بازی (۱۰) و ارسال بیش از ۱۰ پاس عمقی (۱۱) می‌شود. با درخشش بردلی بارکولا و عثمان دمبله، فرانسه اکنون در ۷ بازی رسمی اخیر خود به پیروزی رسیده و در ۱۲ بازی گذشته خود صاحب ۱۱ برد و ۱ تساوی شده است. آخرین باری که آن‌ها موفق به کسب ۸ پیروزی متوالی شدند، به فاصله زمانی بین سپتامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۴ بازمی‌گردد (یک رکورد ۱۴ بردی).

متوقف کردن فرانسه برای رسیدن به این رکورد برای مراکش بسیار دشوار خواهد بود، به خصوص اگر آن‌ها نتوانند از اسماعیل صیباری استفاده کنند. صیباری در تمام بازی‌های مرحله گروهی گلزنی کرد اما در نیمه اول دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل کانادا (برد ۳-۰) به دلیل مصدومیت از ناحیه ران پا مجبور به ترک زمین شد تا حضورش در برابر فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

در صورتی که ستاره جدید بایرن مونیخ به این بازی نرسد، شیرهای اطلس به درخشش ستارگانی چون براهیم دیاز و اشرف حکیمی در خط حمله نیاز مبرمی خواهند داشت. دیاز از زمان جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، بیشتر از هر بازیکن دیگری در تیم مراکش روی گل‌ها تاثیرگذار بوده است (۶ گل و ۴ پاس گل). حکیمی نیز در دو دوره اخیر جام جهانی بیشتر از هر مدافع دیگری خلق موقعیت کرده است (۲۱ بار). ۱۵ موقعیت خلق شده توسط او در تورنمنت امسال، بیشترین آمار ثبت شده توسط یک مدافع آفریقایی در یک دوره از مسابقات از سال ۱۹۶۶ به بعد است.

بحران مصدومیت در اردوگاه دشان

تنها دغدغه دیگر محمد وهبی (سرمربی مراکش) برای این مسابقه، شادی ریاض است که بازی مقابل کانادا را به دلیل مصدومیت زانو در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر هلند از دست داد. در سمت مقابل، اگر اورلین شوامنی از مصدومیت کشاله ران که باعث غیبتش برابر پاراگوئه شد بهبود نیابد، مانو کونه می‌تواند همچنان در خط هافبک فرانسه بازی کند. این در حالی است که ویلیام سالیبا نیز در بازی گذشته با مصدومیت کمر دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دشان امیدوار است که سالیبا شرایط بازی را به دست آورد تا فرانسه بتواند برای صعود به نیمه‌نهایی و تقابل با برنده بازی اسپانیا یا بلژیک تلاش کند.

دیدار نیمه‌نهایی در قطر، اولین تقابل رسمی فرانسه و مراکش در یک تورنمنت معتبر بود. در آن مسابقه، گل‌های تئو هرناندز و رندال کولو موانی به ماجراجویی شگفت‌انگیز شیرهای اطلس پایان داد. این دو تیم پنج بار دیگر نیز با هم دیدار کرده‌اند که هیچ‌کدام با شکست فرانسه همراه نبوده است؛ خروس‌ها سه بار پیروز شده‌اند و دو بازی دیگر به تساوی رسیده است.

فرانسه دلایل زیادی برای حذر کردن از رقیب خود دارد. نیمی از شکست‌های فرانسه در جام‌های جهانی قرن حاضر توسط تیم‌های آفریقایی رقم خورده است (۳ شکست از ۶ باخت، بدون احتساب ضربات پنالتی). آن‌ها در این مدت در ۷ بازی خود مقابل آفریقایی‌ها بیشتر شکست خورده‌اند (۳ باخت) تا در مجموع تقابل با رقبای اروپایی (۲ باخت از ۱۵ بازی) و آمریکای جنوبی (بدون باخت در ۹ بازی).

پیش‌بینی مسابقه فرانسه و مراکش از نگاه ابرکامپیوتر

پیروزی فرانسه بر اساس ۲۵,۰۰۰ شبیه‌سازی پیش از بازی توسط ابرکامپیوتر اپتا، محتمل‌ترین نتیجه ممکن است. شاگردان دشان در ۶۱.۷ درصد از پیش‌بینی‌ها کار را تمام کردند، در حالی که مراکش تنها در ۱۶.۲ درصد موفق شد یک شگفتی بزرگ خلق کند و فرانسه را در ۹۰ دقیقه قانونی حذف کند. همچنین ۲۲.۱ درصد احتمال دارد که کار دو تیم به تساوی کشیده شود، به این معنی که برای تعیین تیم صعودکننده به وقت‌های اضافه و احتمالاً ضربات پنالتی نیاز خواهد بود.

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