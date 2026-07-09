پادشاهی گوردون در نیوکمپ
رشفورد در دوئل بزرگ با ستاره انگلیسی کیشومات شد
آنتونی گوردون با درخشش و گرفتن یک پنالتی کلیدی مقابل مکزیک، برنده نبرد با رشفورد برای تصاحب پیراهن فیکس بارسا شد.
به گزارش ایلنا، تعداد بسیار کمی از بازیکنان هستند که جایگاهی کاملاً دستنیافتنی و تضمینشده در ترکیب اصلی توماس توخل دارند، اما آنتونی گوردون مصمم است به یکی از ستونهای اصلی تیم ملی فوتبال انگلیس در طول جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود.
ماجراجویی این وینگر جدید باشگاه بارسلونا در جام جهانی با بهترین شروع ممکن همراه نبود. اما این بازیکن سابق نیوکاسل به لطف پاس گلها و همچنین گرفتن پنالتیها، در حال پیروز شدن در نبرد با هموطنش مارکوس رشفورد برای تصاحب پست وینگر چپ سهشیرها است.
دو نمایش ناامیدکننده در برابر کرواسی و غنا، آن هم به عنوان بازیکن فیکس، به قیمت از دست رفتن جایگاه گوردون در ترکیب اصلی تمام شد. در مسابقه اول، پس از اینکه او با ناتوانی در عبور از مدافعان و عدم ایجاد خطرات جدی روی ارسالها از بازی محو شد، رشفورد از روی نیمکت آمد و گل سرنوشتساز انگلیس را به ثمر رساند. با این وجود، توماس توخل بار دیگر به شماره ۱۸ خود اعتماد کرد، اما نتیجه همان بود. در بازی مقابل غنا، وینگر بارسلونا تنها ۶۵ دقیقه در زمین دوام آورد.
آنتونی گوردون نه تنها بازی مقابل پاناما را از دست داد، بلکه در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی (یکسیودوم نهایی تورنمنت ۴۸ تیمی) در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، سرمربی آلمانی بار دیگر مارکوس رشفورد را انتخاب کرد. به نظر میرسید مهاجم منچستریونایتد که سابقه حضور در بارسلونا را هم دارد، جایگاه فیکس خود را در جناح چپ خط حمله انگلیس تثبیت کرده است. اما این تصور اصلاً درست نبود. مهاجم شیاطین سرخ نیز همان چیزی نبود که آنها نیاز داشتند و دقیقاً در لحظهای که سهشیرها بیشترین نیاز را به یک منجی داشتند، گوردون به نجات تیمش شتافت.
ثبت یک رکورد تاریخی در ۲۹ دقیقه جادویی
شماره ۱۸ انگلیس در دقیقه ۶۱ وارد زمین شد، در دقیقه ۷۵ به هری کین پاس گل داد و در دقیقه ۸۶ نیز همین کار را برای کاپیتان انگلیس تکرار کرد. تاثیرگذاری او در این مسابقه فوقالعاده بود: ۲۹ دقیقه حضور در زمین، ایجاد دو موقعیت جدی، ثبت دو پاس گل، یک پیروزی کامبکگونه برای انگلیس (۱-۲) و قطعی شدن صعود به مرحله یکهشتم نهایی. این همان آنتونی گوردون تعیینکننده و تغییردهنده بازی بود که بارسا برای خرید او ۸۰ میلیون یورو پرداخت کرده بود. او به اولین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل شد که به عنوان یک یار تعویضی، در یک مسابقه جام جهانی دو پاس گل ارسال میکند؛ همان نسخه و اثبات توانایی که توماس توخل برای بازگرداندن او به ترکیب اصلی نیاز داشت.
تمجید جو هارت از پنالتی حیاتی گوردون
در دیدار مقابل مکزیک، گوردون به هیچ وجه ناامیدکننده ظاهر نشد. این وینگر بارسلونا که بازی را به عنوان یار فیکس آغاز کرده بود و ۹۰ دقیقه کامل در ورزشگاه آزتکا حضور داشت، بار دیگر تاثیر خود را روی بازی گذاشت. این بار، او پنالتی سرنوشتسازی را گرفت که کین آن را تبدیل به گل کرد تا بازی ۳-۱ به سود انگلیس شود. در شرایطی که شاگردان توماس توخل تحت شدیدترین فشارها قرار داشتند، شماره ۱۸ انگلیس یکی دیگر از ویژگیهای بزرگ خود را به نمایش گذاشت.
جو هارت، دروازهبان سابق تیم ملی انگلیس، در شبکه بیبیسی وان درباره این پنالتی گفت: "گرفتن آن پنالتی درست بعد از اخراج (جارل) کوانسا بسیار حیاتی بود. او بسیار تیزبین و کاملاً متمرکز عمل کرد. او اجازه نداد که آن کارت قرمز تمرکزش را به هم بریزد. آن صحنه، لحظه کلیدی بازی بود."
شگرد خاص گوردون در گرفتن پنالتی
از سه پنالتی که او فصل گذشته در لیگ برتر برای نیوکاسل به ثمر رساند، یکی را خودش گرفته بود. آن شگرد خاص در دخالت دادن نوک بوت خود در آخرین لحظه برای گرفتن پنالتی از مدافعان—همانطور که در مقابل رائول رانخل، دروازهبان مکزیک انجام داد—به شکلی بینقص با تلاش خستگیناپذیر و بیامان او در پرس شدید از جلوی زمین ترکیب شده است. برای درک این موضوع کافی بود شور و اشتیاقی را ببینید که جود بلینگهام، همتیمی و رقیب آینده او، این گل را با آن جشن گرفت. اکنون هانسی فلیک دقیقاً میداند که چه آنتونی گوردون چه وینگر درخشان و بی نظیری است.
حضور درخشان و حیاتی او به عنوان یار تعویضی مقابل کنگو و همچنین عملکردش در مرحله یکهشتم نهایی در برابر میزبان، نشان میدهد که این بازیکن افسی بارسلونا بار دیگر به عنوان وینگر چپ انگلیس در مسابقه مرحله یکچهارم نهایی در برابر نروژ فیکس خواهد بود؛ دیداری که شنبه آینده، ۱۱ جولای، ساعت ۲۳:۰۰ (به وقت اسپانیا) برگزار میشود. توماس توخل یک بار دیگر به بهترین نسخه از آنتونی گوردون نیاز خواهد داشت؛ بازیکنی که در طول این جام جهانی به شکل چشمگیری در حال پیشرفت بوده است.