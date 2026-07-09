برنامه پیشفصل منچستریونایتد مشخص شد
منچستریونایتد در آستانه آغاز تمرینات پیشفصل قرار دارد و بازیکنان این تیم بهتدریج برای آمادهسازی فصل جدید به کارینگتون بازمیگردند.
به گزارش ایلنا، بازیکنان منچستریونایتد از روز پنجشنبه تمرینات پیشفصل خود را در کمپ کارینگتون آغاز خواهند کرد؛ در حالی که شرایط بازگشت بازیکنان ملیپوش این تیم به زمان پایان حضور آنها در جام جهانی بستگی دارد.
گروهی از بازیکنان کلیدی یونایتد از جمله هری مگوایر، میسون مانت و لوک شاو جزو نفراتی هستند که در مرحله نخست به تمرینات بازمیگردند. با این حال، تعدادی از ستارههای این تیم همچنان درگیر رقابتهای جام جهانی هستند و برخی دیگر نیز پس از حذف از این تورنمنت، دوران استراحت خود را پشت سر میگذارند.
طبق برنامه باشگاه، بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشتهاند، بسته به زمان خروج از رقابتها، بین سه تا چهار هفته استراحت خواهند داشت و سپس به تمرینات تیم اضافه میشوند. این موضوع باعث میشود کادر فنی در هفتههای ابتدایی پیشفصل، ترکیب کامل تیم را در اختیار نداشته باشد.
از سوی دیگر، وضعیت برخی بازیکنان مصدوم نیز نگرانیهایی را برای منچستریونایتد ایجاد کرده است. مانوئل اوگارته به دلیل مصدومیت شدید زانو در جام جهانی ممکن است بخش مهمی از فصل جدید را از دست بدهد. همچنین ماتیاس دیلیخت که در ماه می تحت عمل جراحی قرار گرفته، احتمالاً شروع فصل را از دست خواهد داد.
در بخش نقلوانتقالات نیز منچستریونایتد فعالیت خود را آغاز کرده و طبق گزارشها با چلسی برای جذب آندره سانتوس به توافق رسیده است. این بازیکن بهزودی به ترکیب یونایتد اضافه خواهد شد. با این حال، مدیران باشگاه همچنان به دنبال تقویت تیم هستند و جذب حداقل یک هافبک دیگر و یک مهاجم چپپا در برنامه نقلوانتقالاتی آنها قرار دارد.
برنامه پیشفصل منچستریونایتد شامل تستهای پزشکی، ارزیابیهای بدنی و بازگشت تدریجی بازیکنان به تمرینات گروهی خواهد بود. نخستین بازی دوستانه این تیم برابر رکسهام در هلسینکی برگزار میشود و یونایتد در ادامه برنامه آمادهسازی خود با رزنبرگ، اتلتیکومادرید و پاریسنژرمن نیز روبهرو خواهد شد.
مایکل کاریک، سرمربی جدید منچستریونایتد، در آستانه فصل تازه از انگیزه بالای تیمش صحبت کرده و گفت: «ما باید پیشرفت کنیم و مسئولیت بزرگی برای پیروزی و ارائه فوتبال جذاب داریم. به این گروه فوقالعاده از بازیکنان ایمان داریم و میدانیم توانایی رقابت با بهترین تیمها را داریم.»
منچستریونایتد حالا با ترکیبی از تغییرات فنی، دغدغههای مصدومیت و برنامههای نقلوانتقالاتی وارد پیشفصل میشود؛ دورهای که میتواند مسیر این تیم در نخستین فصل کامل با کادر جدید را تعیین کند.