پیشبینی سوپرکامپیوتر از قهرمان جام جهانی
با مشخص شدن چهره تیمهای حاضر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، یک سوپرکامپیوتر شانس مدعیان قهرمانی را بررسی کرده و جایگاه انگلیس در مسیر رسیدن به جام را زیر ذرهبین برده است.
به گزارش ایلنا، پس از پایان مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، حالا نگاهها به هشت تیم باقیمانده در رقابتها دوخته شده است؛ تیمهایی که هرکدام با امید و شرایطی متفاوت، برای رسیدن به فینال ۱۹ ژوئیه تلاش میکنند.
انگلیس با هدایت توماس توخل یکی از تیمهای حاضر در مرحله یکچهارم نهایی است و همچنان رؤیای پایان دادن به انتظار طولانی برای قهرمانی جهان را دنبال میکند. حضور بازیکنانی مانند هری کین و جود بلینگام باعث شده سهشیرها همچنان در میان مدعیان جدی دیده شوند، هرچند عملکرد دفاعی این تیم در برخی مسابقات نگرانیهایی را به همراه داشته است.
در سوی دیگر، آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی همچنان یکی از اصلیترین گزینههای فتح جام محسوب میشود. درخشش لیونل مسی در این رقابتها نقش مهمی در ادامه مسیر آلبیسلسته داشته و همین موضوع باعث شده تیم اسکالونی با اعتمادبهنفس بالا وارد مرحله حساس یکچهارم نهایی شود.
فرانسه نیز با اتکا به کیفیت بالای ستارههایی مانند کیلیان امباپه، یکی دیگر از مدعیان بزرگ قهرمانی است. این تیم تا این مرحله عملکردی قدرتمند از خود نشان داده و حالا باید برابر مراکش قرار بگیرد؛ تیمی که به عنوان آخرین نماینده آفریقا در جام باقی مانده و با نتایج قابل توجه خود به یکچهارم نهایی رسیده است.
مراکش با وجود نمایشهای تحسینبرانگیز، در برابر فرانسه مأموریتی بسیار دشوار خواهد داشت. کیفیت فردی و تجربه بالای بازیکنان فرانسه میتواند کار را برای نماینده آفریقا سخت کند، اما مراکش در این جام نشان داده توانایی برهم زدن معادلات را دارد.
یکی دیگر از دیدارهای حساس این مرحله، تقابل بلژیک و اسپانیاست. بلژیک که تورنمنت را با عملکردی نهچندان مطمئن آغاز کرده بود، به تدریج به فرم بهتری رسیده و در مرحله حذفی نمایش هجومی قابل توجهی داشته است. با این حال، آنها باید برابر اسپانیایی قرار بگیرند که به عنوان قهرمان اروپا وارد جام شده و روند شکستناپذیری طولانیمدتی را پشت سر گذاشته است.
سوئیس نیز پس از عبور از کلمبیا در ضربات پنالتی، خود را به جمع هشت تیم برتر رسانده اما برای ادامه ماجراجویی باید برابر آرژانتین قرار بگیرد؛ مسابقهای که میتواند یکی از سختترین آزمونهای این تیم در جام باشد.