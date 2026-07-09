ورود جنجالی FBI به پرونده فدراسیون آرژانتین

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ به مسیر خود ادامه می‌دهد، حاشیه‌ای بزرگ خارج از زمین فوتبال اطراف فدراسیون این کشور شکل گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا و FBI تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین آغاز کرده‌اند تا مشخص شود آیا انتقال صدها میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکایی، با پولشویی یا کلاهبرداری بانکی ارتباط داشته است یا خیر.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دادستان‌های فدرال و مأموران FBI در حال جمع‌آوری شهادت‌ها و بررسی اسناد مربوط به عملیات مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده هستند. محور اصلی این تحقیقات، نحوه تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی این فدراسیون و مسیر انتقال درآمدهای حاصل از آنهاست.

در این پرونده، نام شرکتی با عنوان TourProdEnter LLC نیز مطرح شده؛ شرکتی که مسئول جمع‌آوری و مدیریت بخشی از قراردادهای خارجی فدراسیون فوتبال آرژانتین معرفی شده است. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این ساختار مالی می‌تواند مصداق پولشویی یا کلاهبرداری بانکی باشد یا خیر.

گفته می‌شود تحقیقات بر ردیابی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از معاملات تجاری بین‌المللی متمرکز است؛ مبالغی که از طریق چند مؤسسه بانکی در آمریکا جابه‌جا شده‌اند. حساب‌های مرتبط با بانک‌هایی مانند سیتی‌بانک، بانک آو آمریکا و جی‌پی‌مورگان نیز در چارچوب این بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

همزمان با دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، فشارهای حقوقی بر فدراسیون فوتبال آرژانتین افزایش یافت. در همین راستا، محققان اخیراً جلسه‌ای سه‌ساعته از طریق ویدئوکنفرانس با گیلرمو توفونی، تاجر آرژانتینی، در میامی برگزار کرده‌اند و به دنبال شاهدانی هستند که از روند فعالیت‌های مالی در دوره ریاست کلودیو تاپیا و پابلو توویگینو اطلاعات مستقیم داشته باشند.

بخش دیگری از تحقیقات به این موضوع مربوط می‌شود که آیا عملیات مالی انجام‌شده در دوره کنترل‌های سختگیرانه ارزی در آرژانتین، قوانین فدرال آمریکا را نقض کرده است یا نه. با این حال، هنوز هیچ اتهام رسمی در ایالات متحده علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین یا مقام‌های آن مطرح نشده است.

فدراسیون فوتبال آرژانتین در واکنش به این پرونده، نمایندگانی را در آمریکا مستقر کرده تا روند حقوقی را پیگیری کنند. توماس رگالادو، نماینده این فدراسیون در آمریکای شمالی، اخیراً در نشستی درباره فوتبال و فساد در میامی شرکت کرده و با تأکید بر اصل برائت گفت: «اقدامات تحقیقی به‌تنهایی مسئولیت یا گناه را ثابت نمی‌کند.»

اکنون وزارت دادگستری آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا این تحقیقات مقدماتی به صدور کیفرخواست رسمی منجر خواهد شد یا خیر. احتمال دارد در ادامه از مقام‌های سابق دولتی که بر فعالیت‌های فدراسیون فوتبال آرژانتین نظارت داشته‌اند نیز برای پاسخگویی دعوت شود.

در این میان، کلودیو تاپیا همچنان همراه تیم ملی آرژانتین در آمریکا حضور دارد؛ تیمی که خود را برای دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برابر سوئیس آماده می‌کند، اما حالا باید همزمان با فشارهای رسانه‌ای و حقوقی خارج از زمین نیز کنار بیاید.

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