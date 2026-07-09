ورود غیرمنتظره هالند به دنیای موسیقی با کیگو
ارلینگ هالند در کنار درخشش در فوتبال، حالا دوباره نامش را در دنیای موسیقی مطرح کرده و با همکاری دیجی مشهور نروژی، کیگو، یک قطعه تازه منتشر کرده است.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم تیم ملی نروژ و باشگاه منچسترسیتی، این بار نه با گلزنی در زمین فوتبال، بلکه با یک همکاری موسیقایی خبرساز شده است. او به همراه کیگو، دیجی سرشناس نروژی، قطعهای جدید را منتشر کرده که حالا در پلتفرمهایی مانند اسپاتیفای در دسترس قرار گرفته است.
داستان این همکاری به سال ۲۰۱۶ برمیگردد؛ زمانی که هالند هنوز به ستارهای جهانی تبدیل نشده بود و در کنار دوستانش تجربهای کوتاه در دنیای موسیقی داشت. او آن زمان با گروهی به نام «فلو کینگز» آهنگی ضبط کرد و آن را در یوتیوب منتشر کرد؛ اثری که سالها بعد دوباره مورد توجه قرار گرفت.
کیگو اخیراً این ویدیو قدیمی را دیده و تصمیم گرفته نسخهای تازه و ریمیکسشده از آن بسازد. نتیجه این ایده، قطعهای جدید شد که حالا بهصورت رسمی منتشر شده و توجه هواداران فوتبال و موسیقی را همزمان جلب کرده است.
کیگو یکی از شناختهشدهترین چهرههای موسیقی نروژ در سطح جهان است و آثار او بارها در جدولهای بینالمللی موسیقی مورد توجه قرار گرفتهاند. همین موضوع باعث شده همکاری او با هالند، فراتر از یک شوخی یا پروژه تفریحی دیده شود و بازتاب گستردهای پیدا کند.
هالند که این روزها با تیم ملی نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز یکی از چهرههای خبرساز رقابتهاست، حالا با این همکاری نشان داده هنوز خاطره روزهای ابتدایی و تجربههای متفاوت دوران نوجوانیاش را فراموش نکرده است.
باید دید این قطعه مشترک میتواند در دنیای موسیقی نیز مانند گلهای هالند در فوتبال، بازتابی بزرگ داشته باشد یا نه؛ اما در هر صورت، همکاری مهاجم نروژی با کیگو یکی از متفاوتترین حاشیههای فوتبالی این روزهاست.