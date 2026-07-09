اولمو: میدانیم اسپانیا چه تواناییهایی دارد
دنی اولمو در آستانه دیدار حساس اسپانیا برابر بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از پیشرفت لاروخا در این رقابتها گفت و تأکید کرد تیمش برای رسیدن به نیمهنهایی آماده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا پس از پیروزی دیرهنگام برابر پرتغال، حالا با روحیهای بالا آماده دیدار با بلژیک میشود؛ مسابقهای که میتواند این تیم را به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ برساند.
اسپانیا در حالی پا به این دیدار میگذارد که روندی خیرهکننده را پشت سر گذاشته و ۳۵ بازی متوالی بدون شکست را تجربه کرده است. دنی اولمو پس از صعود تیمش به مرحله یکچهارم نهایی، درباره شرایط لاروخا گفت: «ما به عملکرد سایر تیمها توجهی نداریم. میدانیم چه تواناییهایی داریم، در این جام جهانی چقدر پیشرفت کردهایم و هنوز در چه بخشهایی میتوانیم بهتر شویم. در تلاش هستیم این روند را ادامه بدهیم و در بازی بعدی برای صعود به نیمهنهایی میجنگیم.»
اولمو همچنین درباره نقش لامین یامال در ترکیب اسپانیا صحبت کرد و از تأثیر این بازیکن جوان در جریان بازی تمجید کرد: «او را حالا با اعتمادبهنفس بیشتری میبینم. انگیزه زیادی برای بازی دارد، کمک زیادی به ما کرده و میتواند باز هم بیشتر کمک کند.»
هافبک اسپانیا در ادامه توضیح داد: «وقتی یامال توپ را دریافت میکند، حریف مجبور میشود دو یا سه بازیکن را به سمت او بفرستد و همین موضوع برای سایر بازیکنان فضا ایجاد میکند. ما مطمئن هستیم که او به کمکهایش ادامه خواهد داد.»
اسپانیا که با هدف رسیدن به دومین قهرمانی جهان در این رقابتها حضور دارد، روز جمعه در مرحله یکچهارم نهایی برابر بلژیک قرار میگیرد. برنده این مسابقه در نیمهنهایی با برنده دیدار فرانسه و مراکش روبهرو خواهد شد؛ مسیری دشوار اما هیجانانگیز برای تیمی که تا اینجا یکی از باثباتترین نمایشهای جام را ارائه کرده است.