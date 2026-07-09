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اعتراف هالند پس از حذف برزیل: هرگز فکر نمی‌کردم

اعتراف هالند پس از حذف برزیل: هرگز فکر نمی‌کردم
کد خبر : 1810768
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ارلینگ هالند پس از درخشش برابر برزیل و صعود تاریخی نروژ به یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از تجربه ویژه بازی مقابل یکی از پرافتخارترین تیم‌های فوتبال جهان گفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ دست به کار بزرگی زد و با شکست برزیل، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. ارلینگ هالند، ستاره اصلی نروژی‌ها، در این مسابقه با دو گل خود نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش داشت.

هالند پس از این مسابقه در ویدیویی که در کانال یوتیوب خود منتشر کرد، درباره تجربه بازی برابر برزیل گفت: «برزیل یک ملت فوتبالی است. شاید این کشور اولین جایی باشد که شما به خاطر تمام بازیکنان افسانه‌ای‌اش با آن آشنا می‌شوید. پیراهن، کشور، عشق و همه بازیکنان بزرگی که داشته‌اند؛ همه چیز کمی غیرواقعی به نظر می‌رسد.»

مهاجم نروژ همچنین تأکید کرد که برزیل پیش از این مسابقه مدعی اصلی پیروزی محسوب می‌شد و همین موضوع باعث شده بود فشار کمتری روی تیم او وجود داشته باشد.

او در ادامه گفت: «هرگز تصور نمی‌کردم بتوانیم برزیل را شکست دهیم. این پیروزی برای من بسیار شگفت‌انگیز و نفس‌گیر بود.»

پیروزی برابر برزیل، نروژ را به جمع هشت تیم برتر جام جهانی رساند؛ اتفاقی که با درخشش هالند و نمایش جسورانه شاگردان استوله سولباکن رقم خورد.

نروژ حالا باید در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر تیم ملی انگلیس قرار بگیرد؛ دیداری حساس که روز شنبه در میامی برگزار خواهد شد و می‌تواند فصل تازه‌ای از ماجراجویی تاریخی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

 

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