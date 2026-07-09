پاس تاریخی مونتیل به مسی؛ افتخار تازه بعد از ۴۰ سال
پاس گل گونزالو مونتیل به لیونل مسی در دیدار آرژانتین برابر مصر، برای هواداران ریورپلاته معنایی ویژه داشت؛ لحظهای که پس از چهار دهه دوباره نام یکی از بازیکنان این باشگاه را در تاریخ جام جهانی پررنگ کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دیداری حساس و پرهیجان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست دهد و راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شود. یکی از لحظات مهم این مسابقه زمانی رقم خورد که گونزالو مونتیل با پاسی دقیق، لیونل مسی را در موقعیت گلزنی قرار داد و زمینهساز گل تساوی آلبیسلسته شد.
این پاس گل برای هواداران ریورپلاته تنها یک صحنه فوتبالی معمولی نبود. مونتیل، که از چهرههای پرورشیافته فوتبال آرژانتین و وابسته به تاریخ ریور محسوب میشود، با این حرکت نام خود را در کنار یکی از اتفاقات تاریخی این باشگاه در جام جهانی قرار داد.
آخرین بار که یک بازیکن مرتبط با ریورپلاته در جام جهانی برای تیم ملی آرژانتین پاس گل داده بود، به سال ۱۹۸۶ و جام جهانی مکزیک برمیگشت؛ زمانی که هکتور انریکه در فینال مقابل آلمان، پاس گل خورخه والدانو را فراهم کرد. حالا پس از ۴۰ سال، مونتیل با پاس گل به مسی دوباره این خاطره تاریخی را برای هواداران ریور زنده کرده است.
مونتیل در جام جهانی ۲۰۲۶ در سه مسابقه از پنج بازی آرژانتین به میدان رفته و تنها یک بار در ترکیب اصلی قرار گرفته است. او در مجموع ۷۸ دقیقه برای تیم ملی بازی کرده اما همین زمان محدود کافی بود تا یکی از صحنههای مهم مسیر آرژانتین در مرحله حذفی را رقم بزند.
رسیدن مونتیل به این جام جهانی نیز بدون دردسر نبود. او به دلیل مصدومیتی که در نیمهنهایی تورنمنت آپرتورا برابر روساریو سنترال تجربه کرده بود، با نگرانیهایی برای حضور در رقابتها روبهرو شد اما در نهایت توانست خود را به ترکیب آرژانتین برساند و به عنوان جانشین ناهوئل مولینا در سمت راست خط دفاعی مورد استفاده قرار بگیرد.
در کنار این افتخار ملی، وضعیت باشگاهی مونتیل نیز تحت تأثیر ادامه حضور آرژانتین در جام جهانی قرار گرفته است. ریورپلاته در جام حذفی باید روز ۱۷ تیرماه برابر آلدوسیوی قرار بگیرد و در صورتی که آرژانتین به فینال برسد، مونتیل و نیکولاس اوتامندی نمیتوانند در این مسابقه حضور داشته باشند.
حتی در صورت حذف آرژانتین در نیمهنهایی نیز شرایط برای بازگشت سریع مونتیل به ترکیب ریور آسان نخواهد بود، چرا که زمان کافی برای تمرین و آمادهسازی در اختیار او قرار نمیگیرد. با این حال، برای هواداران ریور، پاس گل او به مسی در جام جهانی لحظهای ماندگار بود؛ لحظهای که ارزش تاریخی آن فراتر از یک مسابقه است.