به گزارش ایلنا، منچسترسیتی پس از آغاز دوران جدید خود با انزو مارسکا، ترکیب تازه‌ای را برای کادر فنی تیم اول معرفی کرد؛ ترکیبی که در آن نام ویلی کابایرو، دروازه‌بان سابق این باشگاه، بیش از همه جلب توجه می‌کند.

کابایرو که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ پیراهن منچسترسیتی را بر تن داشت، حالا در نقشی تازه به اتحاد بازگشته است. او بیش از هر چیز با درخشش در فینال جام اتحادیه فصل ۲۰۱۵-۱۶ مقابل لیورپول در یاد هواداران سیتی مانده؛ جایی که با مهار ضربات پنالتی، نقش مهمی در قهرمانی تیمش ایفا کرد.

بازگشت کابایرو از آن جهت برای مارسکا اهمیت دارد که این دو پیش‌تر در مالاگا و زیر نظر مانوئل پلگرینی، سرمربی سابق منچسترسیتی، همبازی بوده‌اند و شناخت نزدیکی از یکدیگر دارند. حالا این همکاری قدیمی در قالبی تازه و روی نیمکت سیتی ادامه پیدا خواهد کرد.

در کنار کابایرو، دنی واکر نیز به کادر فنی منچسترسیتی بازگشته است. واکر سابقه فعالیت در آکادمی سیتی را دارد و در ادامه مسیر حرفه‌ای خود همراه مارسکا در لسترسیتی و چلسی کار کرده بود.

روبرتو ویتیلو نیز به عنوان دستیار سرمربی جدید معرفی شده است. او که سابقه بازی در فوتبال ایتالیا را در کارنامه دارد، پیش از این در تیم‌هایی مانند فیورنتینا و پارما با مارسکا همکاری کرده بود و حالا یکی از چهره‌های اصلی کادر فنی جدید سیتی خواهد بود.

منچسترسیتی همچنین تغییراتی در ساختار پشتیبانی تیم اول ایجاد کرده است. میکله د برناردین به عنوان مسئول جدید بخش دروازه‌بان‌ها منصوب شده و مارکوس آلوارز نیز وظیفه آماده‌سازی بدنی تیم اول را بر عهده گرفته است. دنیس سیلوا به عنوان مربی تیم اول و خاویر مولینا به عنوان تحلیلگر تاکتیکی نیز به جمع اعضای کادر فنی اضافه شده‌اند.

با وجود این تغییرات، برخی از چهره‌های قبلی همچنان در باشگاه باقی مانده‌اند. جیمز فرنچ، مربی ضربات ایستگاهی، و ریچارد رایت، مربی دروازه‌بان‌ها، به همکاری خود با منچسترسیتی ادامه خواهند داد.

مارسکا حالا در شروع مأموریتی دشوار قرار گرفته است؛ او باید جانشین پپ گواردیولا شود؛ مربی‌ای که در یک دهه حضور در منچسترسیتی افتخارات بزرگی برای باشگاه رقم زد. سرمربی جدید سیتی امیدوار است با کادر فنی تازه و ترکیبی از چهره‌های باتجربه و مورد اعتماد، مسیر موفقیت این تیم را ادامه دهد.

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