جمله جنجالی شهردار نیویورک: دزدی آرژانتین از مصر
شهردار نیویورک با بیان جملهای جنجالی درباره دیدار آرژانتین و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، به حواشی داوری این مسابقه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در جریان یک مراسم رسمی برای معرفی طرحی مرتبط با بهبود زمان سفر با اتوبوس، به شکلی غیرمنتظره وارد فضای جام جهانی شد و جملهای درباره دیدار آرژانتین و مصر به زبان آورد که بازتاب زیادی در رسانهها داشت.
ممدانی هنگام توضیح درباره مزایای این طرح گفت: «این برنامه باعث میشود در مدت شش ماه، ۲۴ ساعت کمتر در اتوبوس باشید. این یعنی صبحانه خوردن با خانواده، یعنی وقت داشتن برای صحبت درباره بازیهای کوچک فرزندتان و یعنی توافق با دوستانتان که حق مصر را خوردند.»
این جمله با واکنش و تشویق حاضران همراه شد و خیلی زود در رسانهها و شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. شهردار نیویورک که پیشتر نیز علاقه خود به فوتبال را نشان داده و خود را هوادار آرسنال معرفی کرده، با این اظهارنظر عملاً وارد بحثهای جنجالی پس از دیدار آرژانتین و مصر شد.
دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حواشی زیادی همراه بود و پس از پایان مسابقه، برخی هواداران و رسانهها نسبت به تصمیمات داوری اعتراض کردند. در همین فضا، جمله ممدانی به نوعی همراهی با منتقدان قضاوت این بازی تعبیر شد.
ممدانی که در اوگاندا به دنیا آمده و بخشی از دوران کودکی خود را نیز در این کشور گذرانده، در این اظهارات به وضوح موضعی همدلانه با مصر گرفت؛ موضوعی که باعث شد واکنش او از یک اشاره کوتاه در مراسم شهری، به سوژهای فوتبالی و رسانهای تبدیل شود.
افزایش انتقادها از قضاوت مسابقه و شکلگیری بحثهایی درباره حمایت احتمالی از آرژانتین، باعث شده حواشی این دیدار همچنان ادامه داشته باشد؛ حالا جمله جنجالی شهردار نیویورک نیز به یکی از بخشهای تازه این پرونده اضافه شده است.