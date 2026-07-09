کنفرانس دشان جنجالی شد؛ اعتراض خبرنگاران مراکشی پیش از نبرد بزرگ
کنفرانس مطبوعاتی دیدیه دشان پیش از دیدار حساس فرانسه و مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با اعتراض خبرنگاران مراکشی و فضایی پرتنش به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در آستانه جدال حساس تیمهای ملی فرانسه و مراکش، کنفرانس خبری دیدیه دشان در فاکسبرگ، حومه بوستون، با حاشیههایی همراه شد. سرمربی تیم ملی فرانسه در حالی پاسخگوی رسانهها بود که شماری از خبرنگاران مراکشی نسبت به کمبود فرصت برای طرح سوالات خود اعتراض کردند.
ماجرا زمانی بالا گرفت که دشان قصد ترک سالن کنفرانس را داشت اما یکی از خبرنگاران مراکشی با صدای بلند نسبت به روند پرسش و پاسخ اعتراض کرد و گفت: «ما حق داریم سوال بپرسیم.» خبرنگار دیگری نیز در ادامه گفت: «فقط به فرانسویها اجازه صحبت داده میشود. ما مراکشیها فقط دو سوال داشتیم.»
دشان در واکنش به این اعتراضات تلاش کرد شرایط را توضیح دهد و گفت: «من خیلی زودتر آمدهام و باید به تمرین بروم. اگر شما ۵۰ نفر هستید که دستتان را بالا میبرید، نمیتوانم به همه پاسخ بدهم. بعد از این کنفرانس تعهدات دیگری دارم.»
با وجود این تنش، در نهایت یکی از خبرنگاران مراکشی فرصت طرح آخرین سوال را پیدا کرد. سوال او درباره فضای شاد و جشنهای بازیکنان فرانسه در تمرینات بود؛ موضوعی که دشان به سرعت آن را رد کرد و گفت: «نه، نه، نه. ما از این لحظات لذت میبریم، اما هرگز نباید دچار شادمانی افراطی شویم. ما به تیم مراکش احترام میگذاریم و میدانیم فردا چه چیزی در انتظار ماست.»
سرمربی فرانسه همچنین تأکید کرد که هیچ نشانهای از غرور یا شادی بیش از حد در اردوی تیمش وجود ندارد و بازیکنان کاملاً از حساسیت مسابقه برابر مراکش آگاه هستند.
دیدار فرانسه و مراکش در حالی برگزار میشود که حساسیتهای رسانهای و فوتبالی زیادی پیرامون آن وجود دارد؛ جدالی که حالا حتی پیش از آغاز مسابقه، در سالن کنفرانس خبری نیز با تنش و هیجان همراه شده است.