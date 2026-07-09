نیمار در آستانه تصمیم بزرگ؛ خداحافظی کامل از فوتبال؟

به گزارش ایلنا، نیمار پس از شکست ۲ بر یک تیم ملی برزیل برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که دیگر برای سلسائو به میدان نخواهد رفت؛ تصمیمی که به معنای پایان رسمی دوران ملی یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های فوتبال برزیل است.

اما نگرانی‌ها تنها به خداحافظی از تیم ملی محدود نمی‌شود. رسانه‌های برزیلی حالا این احتمال را مطرح کرده‌اند که نیمار شاید دیگر هرگز به فوتبال حرفه‌ای بازنگردد. این ستاره برزیلی در حال حاضر در تعطیلات به سر می‌برد و طبق گزارش نزدیکانش، مشغول فکر کردن به آینده خود است.

نیمار پیش از این نیز چند بار از خستگی روحی و فشارهای سنگین دنیای فوتبال صحبت کرده بود و همین موضوع باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی او جدی‌تر شود. او تا پایان سال جاری میلادی با سانتوس قرارداد دارد اما هنوز زمان مشخصی برای بازگشتش به تمرینات این باشگاه اعلام نشده است.

در شرایط فعلی، سه مسیر پیش روی نیمار قرار دارد؛ ادامه همکاری با سانتوس تا پایان قرارداد، انتقال به باشگاهی با فشار کمتر یا خداحافظی کامل از فوتبال. تصمیم نهایی قرار است در روزهای آینده و پس از گفت‌وگو با اطرافیان و مدیران سانتوس گرفته شود.

پدر نیمار پس از حذف تلخ برزیل از جام جهانی تلاش کرد پسرش را برای ادامه فوتبال ترغیب کند و گفت: «پسرم، به فوتبال ادامه بده. شادی را در زمین پیدا کن و از بازی لذت ببر.»

با این حال، سکوت نیمار درباره آینده باشگاهی‌اش باعث شده فضای رسانه‌ای برزیل همچنان پر از ابهام باشد. اگر او تصمیم به خداحافظی بگیرد، دیدار برابر نروژ نه‌تنها آخرین بازی ملی، بلکه شاید آخرین حضور رسمی او در زمین فوتبال نیز بوده باشد.

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