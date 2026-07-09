جاستین بیبر به شو ویژه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ اضافه شد

به گزارش ایلنا، فیفا و پلتفرم جهانی گلوبال سیتیزن اعلام کردند جاستین بیبر در کنار چهره‌هایی مانند شکیرا، مدونا و گروه بی‌تی‌اس در برنامه تفریحی ویژه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.

این برنامه در جریان فینال جام جهانی که روز یکشنبه در استادیوم مت‌لایف برگزار می‌شود، اجرا خواهد شد و قرار است چهره‌هایی مانند گوستاوو دودامل، برنا بوی، گروه کر پی‌اس ۲۲ و گروه کلدپلی نیز در آن نقش داشته باشند. مدت زمان این اجرای ویژه حدود یازده دقیقه اعلام شده است.

برگزاری چنین نمایشی در فینال جام جهانی، الگویی نزدیک به برنامه‌های نیمه‌وقت در ورزش‌های آمریکایی دارد و به همین دلیل ممکن است زمان استراحت مسابقه از حالت معمول ۱۵ دقیقه‌ای فراتر برود.

این برنامه علاوه بر جنبه سرگرمی، با هدف حمایت از صندوق آموزشی مشترک فیفا و گلوبال سیتیزن برگزار می‌شود؛ صندوقی که برای جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون دلار با هدف افزایش دسترسی کودکان در سراسر جهان به آموزش باکیفیت و فوتبال راه‌اندازی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از هر بلیت فروخته‌شده برای مسابقات جام جهانی، یک دلار به این صندوق اختصاص پیدا می‌کند و تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار برای آن جمع‌آوری شده است. این طرح در شرایطی دنبال می‌شود که میلیون‌ها کودک و نوجوان در جهان همچنان از دسترسی کامل به آموزش محروم هستند.

جاستین بیبر درباره حضور در این برنامه گفت: «جام جهانی فیفا جهان را به شکلی به هم متصل می‌کند که هیچ چیز دیگری نمی‌تواند. خوشحالم که بخشی از این برنامه هستم و می‌دانم این اجرا به گسترش دسترسی کودکان به آموزش کمک می‌کند.»

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نیز با استقبال از حضور این خواننده کانادایی گفت: «هیچ چیز مهم‌تر از آموزش نیست. ما افتخار می‌کنیم که جاستین بیبر به شکیرا، مدونا و بی‌تی‌اس برای هدایت این برنامه در حمایت از صندوق آموزشی اضافه می‌شود.»

در کنار ستاره‌های موسیقی، شخصیت‌های محبوب برنامه‌های کودک از جمله کرمیت و میس پیگی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت؛ بخشی که به گفته فیفا و گلوبال سیتیزن، بر پیام آموزشی این برنامه تأکید بیشتری خواهد داشت.

انتهای پیام/