مسی: درخشش من بدون همتیمیهایم ممکن نبود
لیونل مسی پس از پیروزی تاریخی آرژانتین برابر مصر، بار دیگر نقش همتیمیهایش را در موفقیتهای خود پررنگ دانست و تأکید کرد که بدون حمایت آنها نمیتوانست در بالاترین سطح به کارش ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در شبی احساسی و پرماجرا موفق شد برابر مصر به پیروزی برسد؛ مسابقهای که برای لیونل مسی با فشار روانی زیادی همراه بود اما در نهایت با لحظاتی ویژه برای کاپیتان آلبیسلسته به پایان رسید.
مسی پس از پایان بازی و در میان احساسات فراوان، درباره پنالتی از دست رفتهاش گفت: «این پیروزی برای من آرامشبخش بود. احساس میکردم در یک لحظه مهم به تیم آسیب زدهام، اما خوشبختانه خداوند در پایان چیز ویژهای برای من کنار گذاشته بود.»
کاپیتان آرژانتین در ادامه تأکید کرد که ادامه درخشش او در ۳۹ سالگی، بدون همراهی بازیکنان تیم ملی ممکن نبود: «این موفقیتها به خاطر آنهاست؛ به خاطر همتیمیهایم که به من کمک میکنند. آنها تلاش فوقالعادهای انجام میدهند تا من بتوانم در زمین بازی کنم و میدانم این کار را از صمیم قلب انجام میدهند.»
مسی همچنین به شرایط اردوی تیم ملی و دوری از خانوادهاش اشاره کرد و گفت: «مدت زیادی است که نتوانستهام زمان کافی را با خانوادهام بگذرانم، اما در تیم ملی از کنار هم بودن لذت میبریم و خیلی خوب میدانیم چرا اینجا هستیم.»
او با اشاره به روحیه جنگندگی آرژانتین اضافه کرد: «احساس میکنم هنوز چیزهای بیشتری برای رقابت داریم. ما اینجا هستیم تا برابر هر تیمی رقابت کنیم. چه درست عمل کنیم و چه اشتباه، هرگز دست از تلاش برنمیداریم.»
در کنار صحبتهای مسی، واکنش تیری آنری نیز مورد توجه قرار گرفت. ستاره سابق فوتبال فرانسه درباره کاپیتان آرژانتین گفت: «اولین چیزی که باید ببینید، اشکهای اوست. این نشان میدهد که این موضوع چقدر برایش اهمیت دارد. او به ما یادآوری میکند که انسان است، اما بلافاصله نشان میدهد که فراتر از انسانهاست. وقتی تیم به او نیاز دارد، سطح خودش را بالا میبرد و این فوقالعاده است.»
مسی در شبی که بار دیگر احساس، فشار و بزرگی را همزمان تجربه کرد، یک پیام روشن داشت؛ اینکه حتی بزرگترین ستاره فوتبال جهان نیز موفقیتهایش را جدا از تیم و همتیمیهایش نمیبیند.