پاردس: کاری میکنیم آخرین بازی مسی هرگز نرسد
لئوناردو پاردس پس از بازگشت دراماتیک آرژانتین برابر مصر، از نقش ویژه لیونل مسی در تیم ملی گفت و تأکید کرد بازیکنان آلبیسلسته برای طولانیتر شدن مسیر کاپیتان خود میجنگند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دیداری پرهیجان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست دهد؛ مسابقهای که در آن شاگردان لیونل اسکالونی ابتدا با دو گل از حریف عقب افتادند اما در ادامه با نمایشی متفاوت به بازی برگشتند و پیروزی ارزشمندی را به دست آوردند.
لئوناردو پاردس پس از پایان مسابقه درباره شرایط آرژانتین و حضور لیونل مسی در ترکیب گفت: «این یک امتیاز است که بخشی از این تیم هستیم. ما برای این کار میکنیم که آخرین بازی لیونل هرگز نرسد.»
پاردس که پیش از این بازی به دلیل مصدومیت با تردیدهایی برای حضور در ترکیب اصلی روبهرو بود، در نهایت از ابتدا به میدان رفت و نمایش قابل توجهی ارائه کرد. لیونل اسکالونی نیز پیشتر تأکید کرده بود که وضعیت بدنی این هافبک یکی از ابهامهای اصلی کادر فنی برای انتخاب ترکیب بوده است.
هافبک آرژانتین درباره جریان بازی توضیح داد: «ما در نیمه اول ۲ بر صفر عقب بودیم اما تلاش کردیم بازی را کنترل کنیم و به هدفمان برسیم. نمیتوانستیم به همین راحتی به خانه برگردیم. باید ادامه میدادیم و برای این پیراهن میجنگیدیم.»
او همچنین به تأثیر صحبتهای بین دو نیمه اشاره کرد و گفت: «در زمان استراحت گفتوگوی کوتاهی داشتیم. بعد از آن با اعتمادبهنفس بیشتری برگشتیم و توانستیم شرایط را تغییر دهیم.»
پاردس در پایان با تأکید بر ارزش حضور در تیم ملی آرژانتین اظهار داشت: «برای من افتخار بزرگی است که بخشی از این تیم و این کشور هستم. همه ما میدانیم چه مسئولیتی روی دوشمان است و تا آخرین لحظه برای آرژانتین تلاش میکنیم.»