اعتراف موناکو به احتمال جدایی پوگبا

به گزارش ایلنا، آینده پل پوگبا در موناکو با ابهام جدی روبه‌رو شده و تیگو اسکورو، مدیرکل باشگاه موناکو، تأیید کرده که جدایی این هافبک فرانسوی در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی یکی از سناریوهای ممکن است.

پوگبا که فصل گذشته نتوانست انتظارات را در موناکو برآورده کند، با مشکلات بدنی متعددی مواجه بود و تنها در ۶ مسابقه و مجموعاً ۱۱۵ دقیقه برای این تیم به میدان رفت؛ آماری که باعث شده جایگاه او در پروژه جدید باشگاه دیگر مانند گذشته تضمین‌شده نباشد.

اسکورو در واکنش به احتمال جدایی پوگبا گفت: «بله، البته. ممکن است او برود و ممکن است بماند. این موضوع بسیار پیچیده است. ما احترام زیادی برای او قائلیم. وقتی به اینجا آمد، حضورش بسیار مثبت بود و به بازیکنان جوان کمک کرد، اما واقعیت این است که پروژه با او در فصل گذشته آن‌طور که انتظار داشتیم پیش نرفت. انتظارات اولیه ما کاملاً متفاوت بود.»

ورود فیلیپه لوئیس به عنوان سرمربی جدید موناکو نیز شرایط را برای چند بازیکن باتجربه این تیم تغییر داده است. سرمربی جدید تمرینات تیم اصلی را آغاز کرده و پیش‌فصل می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده بازیکنانی داشته باشد که باید خود را با ایده‌های تاکتیکی او هماهنگ کنند.

وضعیت بدنی پوگبا همچنان مهم‌ترین دغدغه کادر فنی موناکو است. این باشگاه منتظر است ببیند آیا هافبک فرانسوی می‌تواند در تمرینات تابستانی به سطح آمادگی قابل قبول بازگردد یا خیر. از سوی دیگر، فشارهای مالی و نظارت نهادهای مالی فوتبال فرانسه بر حساب‌های باشگاه باعث شده چند بازیکن با دستمزد بالا در فهرست خروج احتمالی قرار بگیرند.

پوگبا وارد آخرین سال قراردادش با موناکو شده و همین موضوع تصمیم‌گیری درباره آینده او را حساس‌تر کرده است. مدیران باشگاه تأکید دارند که ماندن یا رفتن این بازیکن بر اساس عملکرد، آمادگی بدنی و جایگاه او در برنامه‌های فنی فصل آینده مشخص خواهد شد.

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