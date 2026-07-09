شکار ستارههای درخشان جام جهانی توسط غولهای لالیگا
مثلث شگفتانگیز در رادار اسپانیاییها
درخشش خیرهکننده بازیکنانی چون ماتانوویچ، مونیه و اوناحی در جام جهانی ۲۰۲۶، توجه باشگاههای بزرگ سطح اول فوتبال اسپانیا را جلب کرده و این ستارهها در صدر لیست خریدهای تابستانی لالیگا قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، جام جهانی همیشه مسابقاتی است که بیشترین بازیکنان را در کانون توجه قرار میدهد و تورنمنت ۲۰۲۶ نیز از این قاعده مستثنی نبود. پیش از اینکه حتی جام جهانی به پایان برسد، چندین انتقال بزرگ نهایی و تایید شده است؛ موضوعی که در لالیگا غیرعادی محسوب میشود و نشان میدهد باشگاههای بزرگ از همین حالا اقدامات خود را آغاز کردهاند. بارسا خبر توافق با گوردون از نیوکاسل یونایتد را اعلام کرد؛ بازیکنی که با هدف تقویت خط حملهای میآید که پیش از این قهرمانی لیگ را به دست آورده است. اما او تنها بازیکن حاضر در جام جهانی نیست که به تیم فلیک لینک شده است؛ انتظار میرود خولیان آلوارز آرژانتینی هدف اصلی و قطعی بارسا برای این تابستان باشد.
کمی پس از پیروزی فلورنتینو پرز در انتخابات ریاست صندلی مدیریت، رئال مادرید به طور رسمی از امضای قرارداد با مارک کوکوریا، کوناته و برناردو سیلوا پرده برداشت. حماسه نقلوانتقالاتی مارک کوکوریا زمانی به پایان رسید که رئال مادرید پیشنهاد خود را به او ارائه داد تا به این ترتیب، شایعاتی که او را به اتلتیکو مادرید و بارسلونا پیوند میدادند، از بین برود. تیم سیمئونه برای تقویت پست دفاع چپ یک برگ برنده در آستین داشت: آلخاندرو گریمالدو. همچنین کانگ این لی نیز در یکقدمی امضای قرارداد با اتلتیکو قرار دارد.
سایر تیمها منتظر پایان جام جهانی هستند، اما برخی از آنها از هماکنون اهداف خود را مشخص کردهاند. رئال بتیس که به بالاترین سطح رقابتهای اروپایی بازخواهد گشت، چند چهره آشنا و دو بازیکن جوان را زیر نظر گرفته است. هدف اصلی آنها باز کردن مجدد باب مذاکره با فنرباغچه برای امرابط است، اما برعکس سال گذشته، این بار خواستار یک انتقال دائمی هستند.
شبیخون بتیس و سلتاویگو به پدیدههای جام
یکی از بازیکنان جوانی که آنها برای جوانسازی تیم به دنبالش هستند، ماتانوویچ است؛ مهاجم ۲۳ ساله و کرواتی که فصل گذشته در فرایبورگ بازی کرد و ۱۱ گل در بوندسلیگا به ثمر رساند. گزینه دیگر نیز راسکین است؛ هافبک ۲۵ ساله بلژیکی که در رنجرز توپ زده است.
از سوی دیگر، سلتاویگو که در رقابتهای اروپایی حضور خواهد داشت، نگاه خود را معطوف به بازیکنی کرده که این فصل در لالیگا به میدان رفته است. این موضوع در مورد اوناحی صدق میکند که پس از سقوط با ژیرونا، عملاً جداییاش از این باشگاه قطعی است.
باشگاه لوانته نیز به دنبال جذب یک چهره آشنا در لالیگا و به طور خاص در باشگاه خودشان است: متیو رایان که از تاریخ اول جولای به یک بازیکن آزاد تبدیل شده، اما آنها برای بازگشت او تلاش میکنند.
پاتک والنسیا به ستاره باسابقه بلژیک
والنسیا قصد دارد با اضافه کردن توماس مونیه، مدافعی که سابقه زیادی در اروپا دارد، یک راهکار قطعی و نهایی برای مشکلی که در فصول اخیر در پست دفاع راست با آن مواجه بوده است، پیدا کند.
در نهایت، رئال سوسیداد به دنبال جذب همتیمی دایچی کامادا در تیم ملی ژاپن است؛ بازیکنی که پس از قهرمانی در کنفرانس لیگ با کریستال پالاس در حال حاضر بدون باشگاه است. آنها همچنین به دنبال کولاسیناچ هستند که با قیمتی مناسب از آتالانتا خواهد آمد تا تجربه را به خط دفاعی این تیم اضافه کند.
بقیه تیمها در ظاهر فعلاً به خرید هیچ فوتبالیستی از جام جهانی فکر نمیکنند، هرچند که هنوز تابستان طولانی و پرماجرایی در پیش است.